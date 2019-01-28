Por que a fusão da Fibria foi rápida e a da Garoto não saiu do papel?

A fusão entre a Fibria, que produz celulose no Espírito Santo, e a gigante paulista Suzano foi anunciada oficialmente no dia 14 de janeiro deste ano. A aliança foi aprovada sem restrições do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Comissão Europeia menos de um ano após as tratativas entre as empresas terem iniciado, em março de 2018.

desde meados de 2002. A aquisição foi vetada dois anos depois pelo Cade, que na época entendeu que a operação seria prejudicial para a concorrência. O conselho impôs condições para a conclusão, entre elas que a empresa capixaba se desfizesse de produtos. As negociações já duram quase 17 anos e ainda não foram concluídas. O período de desfecho do processo é considerado curto em comparação a outros casos, como o da compra da capixaba Chocolates Garoto pela transnacional Nestlé, que se arrasta. A aquisição foi vetada dois anos depois pelo Cade, que na época entendeu que a operação seria prejudicial para a concorrência. O conselho impôs condições para a conclusão, entre elas que a empresa capixaba. As negociações já duram quase 17 anos e ainda não foram concluídas.

Chocolates Garoto Crédito: Reprodução

De acordo com o Cade, os dois casos se tratam de negociações completamente diferentes. Fibria e Suzano não competem no mesmo mercado e desenvolvem produtos complementares: a celulose capixaba serve de matéria-prima para a produção do papel da empresa paulista.

O economista Orlando Caliman também destaca as diferenças de perfil das negociações. “Suzano e Fibria são produtores de commodities, já Garoto e Nestlé fabricam um produto consumido pelo cliente final e têm mais concorrentes no segmento. Qualquer mudança pode gerar um desequilíbrio no mercado”, explicou Caliman.

O economista acredita que o Cade dificultou a negociação entre as fabricantes de chocolate por elas serem concorrentes diretas no mercado. A aliança entre as duas daria domínio a Nestlé, que se tornaria a principal empresa no mercado. No parecer do conselho, a negociação entre as empresas apresentava “alto potencial lesivo à concorrência”. O processo foi vetado pelo órgão em 2004 com base na antiga legislação vigente na época. A conclusão resultaria em uma concentração de mais de 58% do mercado de chocolates por parte da transnacional.

A assessoria da Nestlé afirmou que a empresa permanece buscando a conclusão das negociações. Após a fusão ser vetada, a empresa recorreu da decisão e teve decisão favorável no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que determinou que uma nova análise do caso pelo Cade.

OTIMISMO

Enquanto o impasse continua na indústria de alimentos, a aliança das empresas de celulose pode causar impacto positivo direto na economia capixaba.