Garoto planeja novos produtos com foco no mercado americano

A Garoto está desenvolvendo produtos de olho no mercado externo. A companhia já começou a trabalhar em novos chocolates para atender o público internacional. Neste primeiro momento, segundo o Head de Chocolates da Nestlé, Leandro Cervi, que esteve no Estado nesta semana, o foco é o consumidor dos Estados Unidos, que tem padrões e gostos diferentes do brasileiro.
Cervi não deu detalhes sobre que tipos de chocolates serão feitos para conquistar os americanos, nem quando a mercadoria estará disponível no mercado. Adiantou apenas que há espaço para a empresa inovar e conquistar o paladar dos estrangeiros.
A Garoto já está presente com seus produtos em mais de 50 países, como no Uruguai, onde é líder de market share. Mas até então, a empresa de modo geral comercializou itens que foram feitos a partir da demanda nacional.
O olhar direcionado para o mercado gringo demonstra uma nova estratégia para crescer. Se vingar, o Estado pode ganhar no aumento de produção e também intensificar suas exportações. Seria uma doce notícia!
Novidades
Já por aqui, há pelo menos dois produtos na esteira de lançamentos da Garoto. Em breve, chegará ao mercado o Talento com recheio de mousse de limão e um bombom de goiaba.
A aposta em um novo sabor do Talento vai na direção de fortalecer essa marca que, no último ano, ganhou espaço.
O executivo afirmou que embora a tradicional caixa amarela de bombons permaneça como carro-chefe da empresa, a demanda pela linha do chocolate Talento vem crescendo significativamente. Somente em 2018, as vendas dessa mercadoria avançaram em 40%.
Investimentos
Paralelamente ao lançamento de mais sabores, a Garoto está realizando investimentos no seu parque fabril, em Vila Velha. Sem citar valores, Cervi disse que estão sendo realizadas adequações de infraestrutura em alguns setores e que novas máquinas estão sendo adquiridas.
Entre elas as que pretendem melhorar o processo para embalamento dos chocolates e também as que aprimoram a atividade de rechear os bombons.
Tema que se arrasta
Sobre um assunto antigo e que volta e meia está no radar dos capixabas, a venda do bombom Serenata – uma das condições impostas pelo Cade para o aval da fusão entre Garoto e Nestlé -, Leandro Cervi não deu muitas informações.
Comentou apenas que a empresa vem buscando uma solução para que não seja necessário se desfazer da famosa marca.
Nova loja
A Garoto está apostando em um novo modelo de lojas. Depois de abrir a primeira unidade da chamada pop up store no Shopping Vitória, no início deste mês, a empresa planeja inaugurar a segunda loja com este perfil no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles.
De acordo com o Head de Chocolates da Nestlé, Leandro Cervi, a capital capixaba está servindo como um piloto para esse tipo de negócio que, além de trazer chocolates já conhecidos, explora opções para presentes.
IMPACTO NAS AÇÕES
A possibilidade de haver aumento na alíquota da CSLL (contribuição social) de 15% para 20% para os bancos, conforme relatório da Previdência apresentado na última semana pelo deputado Samuel Moreira, já acende o alerta do mercado financeiro.
A avaliação de gestoras de investimentos é que deverá haver um impacto negativo caso a proposta seja aprovada. Na análise da XP, Itaú e Santander serão os bancos os mais prejudicados.
DE OLHO NO FUTURO
Falando em Previdência, a insegurança quanto ao futuro tem levado muitos trabalhadores a buscarem alternativas privadas, mesmo antes da conclusão dos debates no Congresso.
Levantamento da multinacional Mongeral Aegon mostra que a procura por planos de previdência complementar da seguradora no Estado aumentou 181% no 1º trimestre em relação ao mesmo período de 2018.