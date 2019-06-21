Garoto planeja novos produtos com foco no mercado americano

Barras de chocolate Crédito: Divulgação

Garoto está desenvolvendo produtos de olho no mercado externo. A companhia já começou a trabalhar em novos chocolates para atender o público internacional. Neste primeiro momento, segundo o Head de Chocolates da Nestlé, Leandro Cervi, que esteve no Estado nesta semana, o foco é o consumidor dos Estados Unidos, que tem padrões e gostos diferentes do brasileiro. está desenvolvendo produtos de olho no mercado externo. A companhia já começou a trabalhar em novos chocolates para atender o público internacional. Neste primeiro momento, segundo o Head de Chocolates da Nestlé, Leandro Cervi, que esteve no Estado nesta semana, o foco é o consumidor dos Estados Unidos, que tem padrões e gostos diferentes do brasileiro.

Cervi não deu detalhes sobre que tipos de chocolates serão feitos para conquistar os americanos, nem quando a mercadoria estará disponível no mercado. Adiantou apenas que há espaço para a empresa inovar e conquistar o paladar dos estrangeiros.

A Garoto já está presente com seus produtos em mais de 50 países, como no Uruguai, onde é líder de market share. Mas até então, a empresa de modo geral comercializou itens que foram feitos a partir da demanda nacional.

O olhar direcionado para o mercado gringo demonstra uma nova estratégia para crescer. Se vingar, o Estado pode ganhar no aumento de produção e também intensificar suas exportações. Seria uma doce notícia!

Novidades

Já por aqui, há pelo menos dois produtos na esteira de lançamentos da Garoto. Em breve, chegará ao mercado o Talento com recheio de mousse de limão e um bombom de goiaba.

A aposta em um novo sabor do Talento vai na direção de fortalecer essa marca que, no último ano, ganhou espaço.

O executivo afirmou que embora a tradicional caixa amarela de bombons permaneça como carro-chefe da empresa, a demanda pela linha do chocolate Talento vem crescendo significativamente. Somente em 2018, as vendas dessa mercadoria avançaram em 40%.

Investimentos

Garoto está realizando investimentos no seu parque fabril, em Vila Velha. Sem citar valores, Cervi disse que estão sendo realizadas adequações de infraestrutura em alguns setores e que novas máquinas estão sendo adquiridas. Paralelamente ao lançamento de mais sabores, ano seu parque fabril, em Vila Velha. Sem citar valores, Cervi disse que estão sendo realizadas adequações de infraestrutura em alguns setores e que novas máquinas estão sendo adquiridas.

Entre elas as que pretendem melhorar o processo para embalamento dos chocolates e também as que aprimoram a atividade de rechear os bombons.

Tema que se arrasta

Bombons Serenata de Amor Crédito: Geraldo Campos Jr

venda do bombom Serenata – uma das condições impostas pelo Cade para o aval da fusão entre Garoto e Nestlé -, Leandro Cervi não deu muitas informações. Sobre um assunto antigo e que volta e meia está no radar dos capixabas, a– uma das condições impostas pelo Cade para o aval da fusão entre Garoto e Nestlé -, Leandro Cervi não deu muitas informações.

Comentou apenas que a empresa vem buscando uma solução para que não seja necessário se desfazer da famosa marca.

Nova loja

A Garoto está apostando em um novo modelo de lojas. Depois de abrir a primeira unidade da chamada pop up store no Shopping Vitória, no início deste mês, a empresa planeja inaugurar a segunda loja com este perfil no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles.

De acordo com o Head de Chocolates da Nestlé, Leandro Cervi, a capital capixaba está servindo como um piloto para esse tipo de negócio que, além de trazer chocolates já conhecidos, explora opções para presentes.

IMPACTO NAS AÇÕES

A possibilidade de haver aumento na alíquota da CSLL (contribuição social) de 15% para 20% para os bancos, conforme relatório da Previdência apresentado na última semana pelo deputado Samuel Moreira, já acende o alerta do mercado financeiro.

A avaliação de gestoras de investimentos é que deverá haver um impacto negativo caso a proposta seja aprovada. Na análise da XP, Itaú e Santander serão os bancos os mais prejudicados.

DE OLHO NO FUTURO

Falando em Previdência, a insegurança quanto ao futuro tem levado muitos trabalhadores a buscarem alternativas privadas, mesmo antes da conclusão dos debates no Congresso.

Levantamento da multinacional Mongeral Aegon mostra que a procura por planos de previdência complementar da seguradora no Estado aumentou 181% no 1º trimestre em relação ao mesmo período de 2018.