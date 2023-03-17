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Mês da Mulher

Fonte Hub abre as portas para evento de liderança feminina no próximo dia 28

Carreira de Mulher, promovido pela startup Se Candidate, Mulher!, vai trazer gestoras de empresas como Facebook e Gupy
Victor Mattedi

Victor Mattedi

Publicado em 

17 mar 2023 às 12:10

Publicado em 17 de Março de 2023 às 12:10

Jhenyffer Coutinho, CEO da Se Candidate, Mulher!, é um dos nomes confirmados
Jhenyffer Coutinho, CEO da Se Candidate, Mulher!, é um dos nomes confirmados Crédito: Divulgação
A mulher conquistou muito espaço no mercado de trabalho, entretanto, ainda há muito a caminhar: segundo uma pesquisa divulgada pela Grant Thornton, empresa global de consultoria, apenas 38% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. É pensando nisso que a startup Se Candidate, Mulher! atua para auxiliar o desenvolvimento profissional de mulheres e, por outro lado, ajudando empresas a terem processos seletivos mais diversos. Como parte desse propósito, a SCM vai promover o “Carreira de Mulher | Liderança” no próximo dia 28, no Fonte Hub, espaço de inovação da Rede Gazeta, em Vitória, com transmissão ao vivo no YouTube. O encontro é gratuito e para participar basta fazer sua inscrição aqui.
O evento será um espaço reservado para potencializar carreiras femininas, especialmente para cargos de gestão. O cronograma de aprendizagem vai abordar temas como marca pessoal, posicionamento de uma líder, comunicação para liderança, oportunidades e desafios da liderança feminina, dentre outros. Para enriquecer o conteúdo, várias participações já estão confirmadas: Jhenyffer Coutinho, CEO da SCM!; Priscila Gama, CEO da Pretas.Org; Hannah Saraiva, Executive Assistent no Facebook; Mariana Dias, CEO e fundadora da Gupy; entre outros nomes de peso que você confere no site do evento.
Para Patrícia Lino, coordenadora do Fonte e mais uma das confimadas na programação, é também uma oportunidade de colaboração com os agentes locais e de aprofundar conexões. “Um dos nossos propósitos, através do Fonte, é colaborar com o ecossistema, contribuindo para sanar a dor dos membros que fizerem parte da nossa comunidade, e a nossa presença em eventos como apoiadores, e também eventos realizados por nós, será algo mais frequente nesse ano, já que geram conexão, relacionamento e aprendizado. (...) O Carreira de Mulher, além de ser realizado por uma das startups que está em parceria conosco através do Seedes, tem sinergia com esse mês em que comemoramos o Dia da Mulher”, pontua Patrícia.
Isa Quartarolli, BizDev da startup - cargo responsável pelo Desenvolvimento de Novos Negócios -, explica que pode-se esperar muito conhecimento e várias mulheres participando. “Serão 2h30 de conteúdo incrível, cuidadosamente selecionado para todas as mulheres que querem liderar ou ampliar suas habilidades como líder. A nossa expectativa com o evento é muito positiva. Afinal, já estamos na 3ª edição do Carreira de Mulher e esperamos mais de 2 mil participantes, repetindo a marca dos eventos anteriores!”, disse.
"Apoiar e criar iniciativas que geram impacto na carreira delas é umas das formas mais eficazes de alavancar e inovar nas empresas. o evento será uma oportunidade para as organizações que desejam posicionar sua marca empregadora, capacitar lideranças, entender como reter seus talentos e se conectar com uma comunidade de mulheres diversas apoiando a equidade de gênero nos cargos de gestão", concluiu Isa.

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