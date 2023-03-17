Fonte Hub abre as portas para evento de liderança feminina no próximo dia 28

Para Patrícia Lino, coordenadora do Fonte e mais uma das confimadas na programação, é também uma oportunidade de colaboração com os agentes locais e de aprofundar conexões. “Um dos nossos propósitos, através do Fonte, é colaborar com o ecossistema, contribuindo para sanar a dor dos membros que fizerem parte da nossa comunidade, e a nossa presença em eventos como apoiadores, e também eventos realizados por nós, será algo mais frequente nesse ano, já que geram conexão, relacionamento e aprendizado. (...) O Carreira de Mulher, além de ser realizado por uma das startups que está em parceria conosco através do Seedes, tem sinergia com esse mês em que comemoramos o Dia da Mulher”, pontua Patrícia.