Fonte Hub abre as portas para evento de liderança feminina no próximo dia 28

A mulher conquistou muito espaço no mercado de trabalho, entretanto, ainda há muito a caminhar: segundo uma pesquisa divulgada pela Grant Thornton, empresa global de consultoria, apenas 38% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. É pensando nisso que a startup Se Candidate, Mulher! atua para auxiliar o desenvolvimento profissional de mulheres e, por outro lado, ajudando empresas a terem processos seletivos mais diversos. Como parte desse propósito, a SCM vai promover o “Carreira de Mulher | Liderança” no próximo dia 28, no Fonte Hub, espaço de inovação da Rede Gazeta, em Vitória, com transmissão ao vivo no YouTube. O encontro é gratuito e para participar basta fazer sua inscrição aqui.
O evento será um espaço reservado para potencializar carreiras femininas, especialmente para cargos de gestão. O cronograma de aprendizagem vai abordar temas como marca pessoal, posicionamento de uma líder, comunicação para liderança, oportunidades e desafios da liderança feminina, dentre outros. Para enriquecer o conteúdo, várias participações já estão confirmadas: Jhenyffer Coutinho, CEO da SCM!; Priscila Gama, CEO da Pretas.Org; Hannah Saraiva, Executive Assistent no Facebook; Mariana Dias, CEO e fundadora da Gupy; entre outros nomes de peso que você confere no site do evento.
Para Patrícia Lino, coordenadora do Fonte e mais uma das confimadas na programação, é também uma oportunidade de colaboração com os agentes locais e de aprofundar conexões. “Um dos nossos propósitos, através do Fonte, é colaborar com o ecossistema, contribuindo para sanar a dor dos membros que fizerem parte da nossa comunidade, e a nossa presença em eventos como apoiadores, e também eventos realizados por nós, será algo mais frequente nesse ano, já que geram conexão, relacionamento e aprendizado. (...) O Carreira de Mulher, além de ser realizado por uma das startups que está em parceria conosco através do Seedes, tem sinergia com esse mês em que comemoramos o Dia da Mulher”, pontua Patrícia.
Isa Quartarolli, BizDev da startup - cargo responsável pelo Desenvolvimento de Novos Negócios -, explica que pode-se esperar muito conhecimento e várias mulheres participando. “Serão 2h30 de conteúdo incrível, cuidadosamente selecionado para todas as mulheres que querem liderar ou ampliar suas habilidades como líder. A nossa expectativa com o evento é muito positiva. Afinal, já estamos na 3ª edição do Carreira de Mulher e esperamos mais de 2 mil participantes, repetindo a marca dos eventos anteriores!”, disse.
"Apoiar e criar iniciativas que geram impacto na carreira delas é umas das formas mais eficazes de alavancar e inovar nas empresas. o evento será uma oportunidade para as organizações que desejam posicionar sua marca empregadora, capacitar lideranças, entender como reter seus talentos e se conectar com uma comunidade de mulheres diversas apoiando a equidade de gênero nos cargos de gestão", concluiu Isa.
- CARREIRA DE MULHER | LIDERANÇA
- Quando: 28 de março, às 19h
- Onde: no Fonte Hub, em Vitória, ou online no YouTube da Se Candidate, Mulher!
- Inscrições: lp.secandidatemulher.com.br/carreira-de-mulher-lideranca