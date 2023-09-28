Feirão para renegociar dívidas chega a mais 11 agências do Banestes

Em outubro, mais 11 agências vão receber o Feirão Zera Dívidas Banestes, que oferece aos clientes oportunidade de regularizar débitos em aberto com condições especiais. Entre os benefícios estão descontos de até 100% em juros, correção e multa e opção de parcelamento em até 120 meses. O mutirão começará em 2 de outubro e vai até 20 de outubro. Confira o calendário abaixo.
As equipes de renegociação iniciarão suas visitas na Agência Banestes em Castelo no dia 2 de outubro, seguidas pelas unidades de Marechal Floriano (3/10), Domingos Martins (4/10) e Iconha (5/10). Na sexta-feira, dia 6, a equipe estará em Guarapari, atendendo nas agências do centro da cidade e na Agência de Negócios Muquiçaba, encerrando a primeira semana do mutirão.
Devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, os atendimentos retomarão na semana seguinte, a partir de 16 de outubro, em quatro agências de Aracruz. O mutirão será encerrado na sexta-feira, dia 20, em Fundão.
Clientes com atrasos superiores a 60 dias e débitos judicializados ou não podem solicitar a renegociação, que contempla tanto Pessoas Físicas (PF) quanto Jurídicas (PJ) com dívidas de até R$ 500 mil para clientes PF e até R$ 1 milhão para PJ. É importante destacar que os maiores descontos são oferecidos aos que optam pelo pagamento à vista.
Podem ser renegociados todos os produtos em atraso, exceto crédito imobiliário e Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).
Veja as agências e datas:
- 02/10: Castelo
- 03/10: Marechal Floriano
- 04/10: Domingos Martins
- 05/10: Iconha
- 06/10: Guarapari - Agência do centro e Agência de Negócios Muquiçaba
- 16/10: Aracruz - Agência de Negócios Guaraná
- 17/10: Aracruz - Agência de Negócios Jacupemba
- 18/10: Aracruz - Agência de Negócios Barra do Riacho
- 19/10: Aracruz - Agência do centro20/10: Fundão
Para realizar o agendamento, acesse Zera Dívida e vá à pagina do banco.