Feirão para renegociar dívidas chega a mais 11 agências do Banestes

O mutirão começará em 2 de outubro e vai até 20 de outubro Crédito: Carlos Alberto Silva

Em outubro, mais 11 agências vão receber o Feirão Zera Dívidas Banestes , que oferece aos clientes oportunidade de regularizar débitos em aberto com condições especiais. Entre os benefícios estão descontos de até 100% em juros, correção e multa e opção de parcelamento em até 120 meses. O mutirão começará em 2 de outubro e vai até 20 de outubro. Confira o calendário abaixo.

Devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, os atendimentos retomarão na semana seguinte, a partir de 16 de outubro, em quatro agências de Aracruz. O mutirão será encerrado na sexta-feira, dia 20, em Fundão.

Clientes com atrasos superiores a 60 dias e débitos judicializados ou não podem solicitar a renegociação, que contempla tanto Pessoas Físicas (PF) quanto Jurídicas (PJ) com dívidas de até R$ 500 mil para clientes PF e até R$ 1 milhão para PJ. É importante destacar que os maiores descontos são oferecidos aos que optam pelo pagamento à vista.

Podem ser renegociados todos os produtos em atraso, exceto crédito imobiliário e Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).

Veja as agências e datas:

02/10: Castelo

Castelo 03/10: Marechal Floriano

Marechal Floriano 04/10: Domingos Martins

Domingos Martins 05/10: Iconha

Iconha 06/10: Guarapari - Agência do centro e Agência de Negócios Muquiçaba

Guarapari - Agência do centro e Agência de Negócios Muquiçaba 16/10: Aracruz - Agência de Negócios Guaraná

Aracruz - Agência de Negócios Guaraná 17/10: Aracruz - Agência de Negócios Jacupemba

Aracruz - Agência de Negócios Jacupemba 18/10: Aracruz - Agência de Negócios Barra do Riacho

Aracruz - Agência de Negócios Barra do Riacho 19/10: Aracruz - Agência do centro20/10: Fundão

