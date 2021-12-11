Evento em São Mateus incentiva criação de novas startups

A inovação está em destaque neste final de semana em São Mateus , Norte do Espírito Santo . Pela primeira vez, a cidade recebe o Techstars Startup Weekend, cujo objetivo é oferecer a oportunidade de pessoas experimentarem o empreendedorismo e validar uma ideia de negócio.

O evento começou na última sexta-feira (10) e vai até este domingo, 12 de dezembro. Os participantes foram organizados em grupos de trabalho para discutir e desenvolver as melhores soluções para os problemas regionais, alinhando tecnologia e inovação.

Evento de inovação em São Mateus Crédito: Divulgação

No último dia do encontro, os times continuam trabalhando e desenvolvendo o pitch final, que será apresentado para uma banca de jurados. As três melhores ideias vão receber premiações para desenvolver o projeto de futuras startups.

O evento é realizado pelo Bússula Hub, em parceria com a Techstars, plataforma de investimento e inovação.

“O Startup Weekend São Mateus é uma iniciativa que surgiu com o intuito de contribuir com o ecossistema de inovação do Norte capixaba e fazer com que mais pessoas da região conheçam sobre as startups”, destaca o organizador do evento, Jacson Tiola.

O Startup Weekend já aconteceu em mais de 150 países ao redor do mundo. São mais de 2.900 eventos envolvendo cerca de 193.000 participantes.