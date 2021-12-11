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Tecnologia

Evento em São Mateus incentiva criação de novas startups

Melhores ideias receberão incentivo para o desenvolvimento dos projetos; encontro termina neste domingo, dia 12 de dezembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 dez 2021 às 18:45

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 18:45

A inovação está em destaque neste final de semana em São Mateus, Norte do Espírito Santo. Pela primeira vez, a cidade recebe o Techstars Startup Weekend, cujo objetivo é oferecer a oportunidade de pessoas experimentarem o empreendedorismo e validar uma ideia de negócio.
O evento começou na última sexta-feira (10) e vai até este domingo, 12 de dezembro. Os participantes foram organizados em grupos de trabalho para discutir e desenvolver as melhores soluções para os problemas regionais, alinhando tecnologia e inovação.
Evento de inovação em São Mateus
Evento de inovação em São Mateus Crédito: Divulgação
No último dia do encontro, os times continuam trabalhando e desenvolvendo o pitch final, que será apresentado para uma banca de jurados. As três melhores ideias vão receber premiações para desenvolver o projeto de futuras startups.
O evento é realizado pelo Bússula Hub, em parceria com a Techstars, plataforma de investimento e inovação.
“O Startup Weekend São Mateus é uma iniciativa que surgiu com o intuito de contribuir com o ecossistema de inovação do Norte capixaba e fazer com que mais pessoas da região conheçam sobre as startups”, destaca o organizador do evento, Jacson Tiola.
O Startup Weekend já aconteceu em mais de 150 países ao redor do mundo. São mais de 2.900 eventos envolvendo cerca de 193.000 participantes.
Mais informações no Instagram do evento.

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