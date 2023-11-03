Etanol está mais barato no ES; saiba quando vale a pena abastecer

Um litro de etanol está custando, em média, R$ 4,18 no Espírito Santo Crédito: Shutterstock

Nos últimos meses, o preço do etanol vem caindo gradativamente e, em alguns municípios, já chega a custar menos de R$ 4 por litro, o que remete a um recorrente questionamento: é melhor abastecer com álcool ou com gasolina? Qual deles tem melhor custo-benefício na hora de rodar com o carro?

R$ 4,15, conforme levantamento da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Já o litro da gasolina custou, em média, R$ 5,96. Há diferenças entre estabelecimentos e municípios. Nos últimos sete dias, o preço médio do etanol no Espírito Santo foi de, conforme levantamento da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Já o litro da gasolina custou, em média,. Há diferenças entre estabelecimentos e municípios.

Ainda que, em reais, o álcool seja mais barato no Espírito Santo, é preciso avaliar, em cada caso, se é a opção mais vantajosa para o motorista que busca economizar. Isso porque o preço geral do combustível não é o único fator a ser analisado.

É preciso considerar, por exemplo, a quilometragem feita. Com um litro de gasolina é possível percorrer, em média, 12 quilômetros com o carro. O consumo de cada veículo é variável.

Já um litro de etanol permite percorrer, em média, 9 quilômetros. Para ser mais vantajoso utilizar o álcool, a diferença tem que ser de pelo menos 30% em relação ao preço do litro de gasolina.

Ou seja, vale a pena abastecer com etanol se o preço dele for, no máximo, 70% do valor da gasolina. Isso porque o álcool tem uma queima maior, sendo consumido mais rapidamente e o motorista percorre uma quilometragem menor. Um carro menos econômico, que "bebe" mais combustível, pode exigir uma diferença ainda maior.

No Espírito Santo, o preço de um litro de etanol (R$ 4,15), no momento, é equivalente a 69% do preço da gasolina (R$ 5,96). O cálculo médio indica, portanto, que o etanol pode ser a opção mais vantajosa. Mas essa não é a situação observada, por exemplo, na Grande Vitória.

Na Capital, um litro da gasolina comum custa, em média R$ 5,71. Já o etanol custou, nos últimos sete dias, R$ 4,38 – equivalente a 76% do preço da gasolina, que permanece como opção mais vantajosa, embora preços possam variar conforme o estabelecimento.

Em Vila Velha, o etanol cai para R$ 3,96 – equivalente a 70% do preço da gasolina (R$ 5,57). Na Serra, com a gasolina a R$ 5,72, o etanol a R$ 4,08 continua sendo uma opção menos vantajosa. A situação se repete em Cariacica, em que um litro do álcool alcança R$ 3,97 e a gasolina, R$ 5,67.

Por todos os fatores que precisam ser considerados, incluindo a eficiência do veículo, a gasolina continua a ser a opção mais vantajosa, mesmo que, à primeira vista, pareça mais cara, conforme frisa o especialista Ricardo Barbosa, comentarista do quadro Pit Stop, da CBN Vitória.