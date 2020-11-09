ES sobe em ranking e passa a ser o 8º maior importador do país

Vista aérea do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação

Espírito Santo alcançou a 8ª posição no ranking que classifica os Estados com maior número de importações no Brasil em 2020 entre janeiro e outubro. Os dados são da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (Secint), do Ministério da Economia.

Em 2019, o Estado ocupada a 9ª posição no ranking. E entre 2017 e 2018, ficou na 10ª colocação. Os países que mais vendem para o Espírito Santo são China, Estados Unidos, Argentina, Singapura e Canadá.

De acordo com o auditor fiscal responsável pela Supervisão de Exportação e Importação da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Peterson Bragante Costa, os principais produtos importados neste ano foram a hulha (utilizada como combustível em indústrias), barcos, aviões e automóveis.

Your browser does not support the audio element. ES sobe em ranking e passa a ser o 8° maior importador do país

Essa crescente elevação demonstra a confiança das empresas importadoras em fazer uso dos portos e aeroporto do Estado do Espírito Santo em suas transações comerciais com o resto do mundo, disse.

Um dos motivos para a melhoria do desempenho, segundo Peterson Costa, é a agilidade no processamento de desembaraço aduaneiro, que é a liberação de uma mercadoria pela alfândega para a entrada no país.

Com o aumento nas importações, a Supervisão de Exportação e Importação da Sefaz já superou a previsão orçamentária do setor para 2020. Até o fim de outubro, a supervisão havia arrecadado R$ 249 milhões - muito acima dos R$ 122,4 milhões previstos inicialmente.