Buscas por marítimo após acidente com rebocador entram no quarto dia no ES

As buscas ao marítimo Eric Barcelos Rangel, de 56 anos, que está desaparecido desde a noite do último domingo (1), entraram no quarto dia no Espírito Santo. O rebocador em que o chefe de máquinas estava naufragou em Guarapari. No total, três embarcações da Capitania dos Portos, um navio-patrulha e um helicóptero continuam nas buscas na área entre Jacaraípe, na Serra, e o Sul de Guarapari.
Eric estava com outros dois tripulantes no rebocador, que seguia de Vitória para o Porto de Açu, em São João da Barra, no Norte do Rio de Janeiro. Os colegas dele foram resgatados na tarde de segunda-feira (02), após passarem várias horas em alto-mar, mas Eric não foi mais visto. O resgate, segundo a família de Eric, foi acionado por tripulantes de um navio que viram o rebocador.
Os tripulantes foram resgatados pela lancha Falésia, da Praticagem, e trazidos ao cais da Capitania. Foram prestados os primeiros atendimentos médicos em ambulância do SAMU, sendo em seguida encaminhados ao hospital. Eles informaram que a embarcação naufragou nas proximidades da Ilha Escalvada, em Guaparari. O rebocador teria colidido com uma pedra antes de afundar. A Marinha do Brasil abriu um inquérito para investigar o acidente com o rebocador.