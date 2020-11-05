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Desaparecido desde domingo

Buscas por marítimo após acidente com rebocador entram no quarto dia no ES

No total, três embarcações da Capitania dos Portos, um navio-patrulha e um helicóptero continuam nas buscas na área entre Jacaraípe, na Serra e o Sul de Guarapari

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 13:16
Eric Barcelos Rangel, de 56 anos, desapareceu após rebocador afundar
Eric Barcelos Rangel, de 56 anos, desapareceu após rebocador afundar Crédito: Arquivo de família
As buscas ao marítimo Eric Barcelos Rangel, de 56 anos, que está desaparecido desde a noite do último domingo (1), entraram no quarto dia no Espírito Santo. O rebocador em que o chefe de máquinas estava naufragou em Guarapari. No total, três embarcações da Capitania dos Portos, um navio-patrulha e um helicóptero continuam nas buscas na área entre Jacaraípe, na Serra, e o Sul de Guarapari.
Eric estava com outros dois tripulantes no rebocador, que seguia de Vitória para o Porto de Açu, em São João da Barra, no Norte do Rio de Janeiro. Os colegas dele foram resgatados na tarde de segunda-feira (02), após passarem várias horas em alto-mar, mas Eric não foi mais visto. O resgate, segundo a família de Eric, foi acionado por tripulantes de um navio que viram o rebocador.
Os tripulantes foram resgatados pela lancha Falésia, da Praticagem, e trazidos ao cais da Capitania. Foram prestados os primeiros atendimentos médicos em ambulância do SAMU, sendo em seguida encaminhados ao hospital. Eles informaram que a embarcação naufragou nas proximidades da Ilha Escalvada, em Guaparari. O rebocador teria colidido com uma pedra antes de afundar. A Marinha do Brasil abriu um inquérito para investigar o acidente com o rebocador.

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