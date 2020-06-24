Entenda a diferença: Brasil vai produzir gasolina com qualidade de Europa e EUA

Qualidade da gasolina no Brasil vai ficar mais parecida com a existente na Europa e Estados Unidos Crédito: IADE-Michoko/Pixabay

Nos próximos meses, os motoristas e motociclistas que abastecem os veículos com gasolina deverão começar a sentir uma mudança ao abastecer o veículo. Isso porque, segundo a Petrobras , a partir de agosto a gasolina produzida no país passará a ser mais parecida com o combustível que é vendido nos Estados Unidos e na Europa.

De acordo com a diretora de Refino e Gás da Petrobras, Anelise Lara, a mudança será feita nas refinarias do país e a gasolina passará a ter uma maior qualidade em termos de octanagem. O preço do combustível nos postos deve ficar mais caro, mas, segundo explicou Lara, o consumo deverá cair  aumentando assim a quilometragem por litro dos veículos.

O engenheiro mecânico e sócio da Garage Web Engenharia de Veículos, Walter Abramides, disse que nos Estados Unidos, por exemplo, a gasolina tem um fator de octanagem maior, o que faz com que o carro tenha uma maior performance. No Brasil, quando se usa uma gasolina podium é possível perceber essa diferença, porque o refino é feito de uma forma diferente, que favorece um aproveitamento maior da queima do combustível, analisa.

Outro fator que Abramides destaca como diferença é o percentual de álcool na gasolina  10% nos Estados Unidos contra 27% no Brasil. Essa diferença, no entanto, continuará existindo, fazendo com que a gasolina brasileira ainda não tenha o mesmo padrão europeu ou americano. A diretora da Petrobras explicou que a gasolina que será produzida com as novas especificações vai manter o mesmo percentual de 27% de adição de etanol anidro.

Essa melhoria na qualidade da gasolina foi uma vitória importante e passa a valer agora em agosto. A nova especificação, tanto para a gasolina comum como para as gasolinas premium, vai ter como vantagem a redução do consumo. Ou seja, uma maior eficiência energética, rodando mais quilômetros por litro e dando maior proteção nos motores. Essa mudança aproxima a qualidade da nossa gasolina à das vendidas no mercado americano e europeu, garantiu Lara, em uma videoconferência sobre Mobilidade Sustentável e o Futuro do Combustível, realizada pela Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA).

Em janeiro, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) aprovou resolução com objetivo de melhorar a qualidade da gasolina produzida no Brasil. Qualquer refinador que vier a produzir no país ou importador terá que adotar as novas especificações.