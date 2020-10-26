Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trabalho

Empresas alegam crise e metalúrgicos entram em greve no ES

Segundo o sindicato dos trabalhadores, empregados que prestam serviço para grandes companhias como Vale e Arcelor cruzaram os braços. Eles pedem reajuste de 5%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 15:11

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:11

Indústria
Metalúrgicos entraram em greve Crédito: Pixabay
Metalúrgicos do Espírito Santo entraram em greve nesta segunda-feira (26) em todo o Espírito Santo.  O sindicato que representa os trabalhadores (Sindimetal) quer que o salário da categoria seja reajustado em 5%, mas o setor patronal ofereceu 1%. De acordo com o Sindimetal, entre 15 mil e 20 mil funcionários de empresas que prestam serviços para grandes companhias como Vale, Arcelor, Samarco e Jurong, cruzaram os braços.
Ainda de acordo com o Sindimetal, a proposta do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindifer), que representa os industriais, requer a reformulação de 13 cláusulas da atual Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.
Em nota, o Sindifer afirmou que a crise econômica provocada pelo novo coronavírus limitou a capacidade econômica das empresas.
"Todas tiveram e ainda continuam tendo muitos custos adicionais, quer seja em decorrência da queda no nível de atividade, quer seja com gastos adicionais em prevenção e elevação do nível de absenteísmo em função da necessidade de afastamento de até 14 dias dos empregados que contraíram a Covid-19", diz a entidade.

Veja Também

Samarco lança programa para contratar fornecedores locais no Sul do ES

Samarco conclui reparos e entra na reta final para voltar a operar no ES

Desemprego atinge 14 milhões de pessoas na quarta semana de setembro

Já a categoria afirma que  o setor de mineração está em um bom momento e acredita que o ônus da pandemia não deve recair totalmente sobre os trabalhadores.
"O setor de mineração esta passando por um dos melhores momento na história. A Vale está a poucas cifras de bater a rentabilidade histórica e muitas dessas empresas prestam serviço justamente para a Vale", afirma Max Carvalho, presidente do Sindimetal.
Para a próxima quarta-feira (28) está agendada uma reunião de mediação entre as duas entidades com a participação do Ministério da Economia.

Veja Também

ArcelorMittal Tubarão vai religar alto-forno 3 na próxima semana

ArcelorMittal Tubarão anuncia que terá Plano de Demissão Voluntária

Produção da Vale no ES volta a crescer, mas não retoma níveis de 2019

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados