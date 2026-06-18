Empresários do ES cobram qualificação profissional e aumento da produtividade em carta a Ferraço

A falta de mão de obra qualificada, os desafios para ampliar a produtividade e a necessidade de melhorar o ambiente de negócios estão entre as principais preocupações apontadas por lideranças empresariais do Espírito Santo em documento entregue ao governador Ricardo Ferraço na manhã desta quinta-feira (18).





Batizada de Carta Empresarial à Sociedade Capixaba, a publicação foi elaborada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES) a partir das discussões realizadas durante a 6ª edição do CEO Meeting, encontro que reuniu presidentes, diretores financeiros e executivos de grandes empresas capixabas na última terça-feira (16).





O documento defende uma atuação conjunta entre setor produtivo e poder público para enfrentar gargalos considerados estratégicos para o crescimento econômico do Estado. Entre as prioridades listadas estão a ampliação da qualificação profissional e da educação técnica, o incentivo à inovação e à transformação digital, melhorias na infraestrutura logística, fortalecimento da segurança jurídica e modernização da gestão pública.





Segundo o IBEF-ES, o aumento da produtividade é um dos principais caminhos para elevar a competitividade da economia capixaba, atrair investimentos e ampliar a geração de renda e empregos.





Durante a entrega da carta, o presidente do Conselho de Administração do IBEF-ES, Paulo Wanick, afirmou que a iniciativa busca contribuir para a construção de uma agenda estratégica para o Espírito Santo.





“A Carta Empresarial é resultado de um processo de construção coletiva que reúne a visão de executivos responsáveis por decisões de investimento, geração de empregos e crescimento de negócios em diversos setores da economia. Nosso objetivo é contribuir para o debate público e para a construção de uma agenda capaz de aumentar a produtividade e a competitividade do Espírito Santo”, afirmou.