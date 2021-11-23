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Encontro de Líderes 2021

Eliane Cantanhêde fala sobre cenário político 2022 no Vitória Summit

Realizado de forma híbrida por causa da pandemia, evento da Rede Gazeta começa nesta quarta-feira (24). Primeiro dia do encontro terá transmissão ao vivo nesta página, a partir de 8h30
Lara Rosado

Lara Rosado

Publicado em 

23 nov 2021 às 19:14

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:14

Com o objetivo de promover o debate sobre perspectivas políticas e econômicas para o Espírito Santo e o país, a Rede Gazeta realiza, a partir desta quarta-feira (24), o Vitória Summit - Encontro de Líderes 2021. A programação do evento, que neste ano será realizado de forma híbrida por causa da pandemia de Covid-19, seguirá até sexta-feira (26) e será transmitida ao vivo em A Gazeta.
Para dar início ao evento, transmitido nesta página, o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, vai conduzir uma abertura às 8h30. Em seguida, a jornalista da GloboNews Eliane Cantanhêde e a colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves, são as convidadas para discutir o cenário político do próximo ano, que inclusive será marcado pelas eleições presidenciais.
Na sequência, a partir das 10 horas, o apresentador do Bom Dia ES da TV Gazeta e do CBN Cotidiano da CBN Vitória, Mário Bonella, vai mediar o Painel Anuário Espírito Santo. O tema deste ano é “Infraestrutura e logística - os caminhos que levam para o futuro”. Para compor o debate, o presidente da Suzano, Walter Schalka, o diretor de Integração do Instituto Jones Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, e o presidente do Conselho de Infraestrutura e Energia da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Gustavo Barbosa, são os convidados.
Para encerrar a programação do primeiro dia, a partir das 11h15, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung vão compor o painel “Tendências econômicas para 2022 e o impacto nas eleições presidenciais”.

SAIBA MAIS

  • O Vitória Summit – Encontro de Líderes 2021, evento promovido pela Rede Gazeta que acontece de quarta (24) a sexta-feira (26), será realizado neste ano de forma híbrida. A parte presencial é para convidados, mas a programação será transmitida ao vivo em A Gazeta, na página www.agazeta.com.br/vitoriasummit.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO
  • 8h30: Abertura - Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta
  • 8h45: Palestra – Cenário Político 2022 - Eliane Cantanhêde, jornalista
  • 10h: Painel Anuário ES - Representantes do Instituto Jones dos Santos Neves, Suzano e Findes
  • 11h15: Painel Economia - Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central; Paulo Hartung, ex-governador do ES
QUINTA FEIRA, 25 DE NOVEMBRO
  • 8h30: Painel ES e MG: desafios e oportunidades para 2022 - Renato Casagrande, governador do ES; Romeu Zema, governador de MG; Teco Medina, economista e comentarista da CBN
  • 10h: Painel Como apostar em iniciativas inovadoras - Silvio Meira, cientista, professor e empreendedor; Raquel Cardamone, pesquisadora da Unicamp e especialista em Cidades Inteligentes
  • 11h40: Painel Reaprender a Aprender: desafios para pessoas e organizações - Zeca de Mello, filósofo, professor, doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e ex-padre
  • 12h40: Almoço
SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO
  • 18h30: Fim de Expediente - Teco Medina, Dan Stulbach e José Godoy entrevistam Nelson Motta
  • 20h30: Happy Hour - Show de Vanessa da Mata

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