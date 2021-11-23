Armínio Fraga e Hartung debatem tendências econômicas e políticas para 2022

O economista e ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung vão comandar o painel “Tendências econômicas para 2022 e o impacto nas eleições presidenciais” transmitido ao vivo nesta página, nesta quarta-feira (24), a partir de 11h15, durante o primeiro dia do Vitória Summit - Encontro de Líderes. Promovido pela Rede Gazeta, evento é realizado de forma híbrida neste ano, por causa da pandemia do coronavírus.
Com o objetivo de discutir perspectivas políticas e econômicas do Espírito Santo e do país, o Vitória Summit - Encontro de Líderes 2021 seguirá até sexta-feira (26) e terá a programação toda transmitida ao vivo em A Gazeta.
CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA
QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO
- 8h30: Abertura - Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta
- 8h45: Palestra – Cenário Político 2022 - Eliane Cantanhêde, jornalista
- 10h: Painel Anuário ES - Representantes do Instituto Jones dos Santos Neves, Suzano e Findes
- 11h15: Painel Economia - Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central; Paulo Hartung, ex-governador do ES
QUINTA FEIRA, 25 DE NOVEMBRO
- 8h30: Painel ES e MG: desafios e oportunidades para 2022 - Renato Casagrande, governador do ES; Romeu Zema, governador de MG; Teco Medina, economista e comentarista da CBN
- 10h: Painel Como apostar em iniciativas inovadoras - Silvio Meira, cientista, professor e empreendedor; Raquel Cardamone, pesquisadora da Unicamp e especialista em Cidades Inteligentes
- 11h40: Painel Reaprender a Aprender: desafios para pessoas e organizações - Zeca de Mello, filósofo, professor, doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e ex-padre
- 12h40: Almoço
SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO
- 18h30: Fim de Expediente - Teco Medina, Dan Stulbach e José Godoy entrevistam Nelson Motta
- 20h30: Happy Hour - Show de Vanessa da Mata