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Fusões e aquisições

Dona de rede de hospitais no ES compra unidades de saúde no Ceará

Kora Saúde será detentora de 80% do Grupo OTO ao pagar R$ 248 milhões na operação, segundo fato relevante divulgado nesta segunda-feira (11)

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 11:32

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 out 2021 às 11:32
Rede Meridional
Rede Meridional: grupo Kora tem feito expansão para outros Estados Crédito: Rede Meridional/Divulgação
A Kora Saúde, dona da rede de hospitais Meridional, no Espírito Santo, informou nesta segunda-feira (11) a compra de 80% do Grupo OTO, com unidades hospitalares nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Messejana, no Estado do Ceará, pelo valor de R$ 248 milhões.
Serão pagos R$ 140 milhões à vista, na data de fechamento, R$ 79 milhões ao longo dos próximos 6 anos e R$ 29 milhões por meio de troca de ações das participações da Companhia nos Hospitais Gastroclinica e Hospital São Mateus (ambos localizados em Fortaleza) que serão incorporados ao Grupo OTO.

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Será formada uma sociedade com acionistas fundadores do Grupo OTO na operação de todas as atividades da companhia no Ceará. A Kora passa a deter 80% das ações do grupo OTO e os acionistas fundadores do Grupo OTO os outros 20% de participação.
Segundo o fato relevante, o Hospital Otoclinica Matriz conta com 194 leitos, sendo 44 leitos de UTI, 11 salas de cirurgia, hemodinâmica e parque completo de diagnósticos. Além do hospital, o grupo conta com um centro avançado com pronto atendimento, consultórios e hospital dia na região sul da cidade, seis unidades de análises clínicas e quatro unidades de imagem.
Nos últimos 3 meses, a Kora Saúde concluiu 3 grandes aquisições em Fortaleza e criou - nas palavras da empresa - o maior grupo hospitalar do Ceará, totalizando 449 leitos. O fechamento da Operação está sujeito ao cumprimento de certas condições precedentes usuais para operações da mesma natureza.

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