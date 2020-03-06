Rogelio Pegorreti, secretrário de Estado da Fazenda, disse estar tranquilo com relação à dívida do Estado Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Dólar alto pressiona empréstimos e ajuda endividamento do ES crescer 4%

O endividamento do Espírito Santo aumentou 4% em 2019 na comparação com 2018. É isso que aponta o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia . Um dos motivos é a valorização do câmbio que tem pressionado os contratos de crédito e elevado o valor que o Estado precisa pagar aos credores.

De acordo com o documento, o Espírito Santo está entre os 13 Estados que apresentaram crescimento da dívida consolidada. A maior alta foi registrada em Minas Gerais: 15%. Na sequência aparecem Paraná (13%), Distrito Federal (9%), Sergipe, Rio de Janeiro e Ceará (8%).

No extremo oposto estão Rio Grande do Norte, que conseguiu reduzir sua dívida em 20%, e Mato Grosso  com redução de 7%.

Evolução da dívida dos Estados em 2019 na comparação com 2018 Crédito: Secretaria do Tesouro Nacional

O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, explica que o crescimento se deu por dois motivos: pela liberação de novos valores de empréstimos que já haviam sido contratados, e pelo aumento do dólar  já que muitos dos créditos do governo estadual são feitos com base na moeda americana.

Apesar do aumento da dívida, o secretário disse estar tranquilo com relação aos números estaduais. O que aumentou foi a nossa dívida bruta. Mas a nossa dívida líquida  que é a dívida corrente líquida dividida pela receita corrente  caiu mais de 40%, destacou. Temos total tranquilidade quanto ao desempenho da nossa dívida, acrescenta Pegoretti.

O secretário informou ainda que a dívida bruta aumentará ainda mais nos próximos meses, quando o Estado vai fazer mais quatro empréstimos, totalizando R$ 1,4 bilhão, para as áreas de educação, segurança pública, rodovias e gestão fiscal.

R$ 1,4 bilhão Deverá ser emprestado ao Estado nos próximos meses

Fazer operação de crédito é uma das principais medidas para poder reverter esse quadro de estagnação econômica. Se não adotarmos medidas de incentivo na infraestrutura, não estaremos fazendo uma contramedida a esse desempenho baixo do PIB. Os empréstimos são exatamente para alavancar o crescimento do Estado, emprego, renda e movimentação econômica, afirma.

A economista e professora da Fucape Arilda Teixeira avalia que o dado ainda não é preocupante, mas que já acende um alerta. É um alerta porque mostra que a projeção da dívida está aumentando e não diminuindo. Isso é básico. Mas não é tão preocupante assim., explica.

Nesse momento, acrescenta Teixeira, o mais preocupante é o baixo crescimento econômico do país. Estamos há três anos crescendo 1%! Isso é muito pouco. A reforma tributária é imprescindível, mas ela não está saindo. A reforma administrativa é necessária, mas também não está saindo, aponta.

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Enquanto não sair da intenção e passar para a prática, o país não anda, conclui a professora, destacando que essa situação faz com que o cenário nacional e local se torne bastante imprevisível.

MOMENTO É DE SEGURAR DESPESAS

O professor da Fucape especialista em Gestão Pública João Eudes Bezerra Filho lembra que, apesar do aumento da dívida, a situação do Espírito Santo ainda é confortável frente aos demais Estados da federação. No entanto, ele destaca que vivemos um momento de segurar as despesas públicas.

"O Espírito Santo é o único que está com a nota A nos indicadores fiscais. Ainda assim, é o momento de segurar a despesa e fazer uma espécie de colchão para evitar possíveis problemas" João Eudes Bezerra Filho - Professor universitário e especialista em gestão pública