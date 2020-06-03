Dia Livre de Impostos: lojas dão descontos de até 50% nesta quinta

Lojas do Shopping Vitória vão participar da campanha Crédito: Fernando Madeira

Em meio à pandemia do novo coronavírus , o tradicional Dia Livre de Impostos terá, esta vez, uma versão digital. Lojistas da Grande Vitória vão vender produtos sem tributos com descontos de até 50% na 14ª edição do protesto para chamar a atenção da população sobre a alta carga tributária brasileira.

Para evitar aglomerações, a CDL Jovem Vitória, organizadora do evento, vai incentivar as compras nas modalidades delivery (quando o cliente encomenda um produto por telefone, WhatsApp ou outro aplicativo e recebe a mercadoria em casa), drive thru (quando o consumidor encomenda o produto e busca no local de carro) e takeaway (o cliente vai ao estabelecimento apenas para retirar a mercadoria comprada).

A programação do Dia Livre de Impostos é nacional, sendo realizada simultaneamente em 108 cidades de 18 estados e do Distrito Federal. O DLI é promovido pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e a CDL Jovem. No Espírito Santo, a ação é comandada pela CDL Jovem Vitória.

Entre os estabelecimentos participantes estão o Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, além de outros estabelecimentos comerciais. O valor dos tributos será pago pelas lojas patrocinadoras, mas não repassado aos consumidores.

Os comerciantes que aderiram ao projeto vão poder apresentar os produtos por uma loja-conceito que vai entrar no ar apenas nesta quinta. Os consumidores poderão conferir alguns produtos em oferta no site www.dlies.com.br. Será possível ver os preços dos itens com e sem imposto. Nesse site também será possível ver a lista com todas as lojas participantes.

De acordo com o presidente da CDL Jovem Vitória, Márcio Merçoni, o DLI tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a alta carga de impostos cobrada sobre o valor dos produtos e também sensibilizar as autoridades sobre a necessidade de realizar reformas no sistema de tributação do País.

Com a pandemia do novo coronavírus, os lojistas ficam ainda mais prejudicados com o modelo fiscal que vigora no país. E os consumidores também, uma vez que o poder aquisitivo de milhões de brasileiros foi comprometido com essa crise e a tributação excessiva limita ainda mais o poder de compra da população. O Dia Livre de Impostos foi criado para manifestar toda a insatisfação com o alto custo da tributação nos produtos e serviços comercializados no Brasil, assim como para refletir sobre o destino dado à arrecadação dos impostos, afirmou Merçoni.

BRASILEIRO TRABALHA 153 DIAS PARA PAGAR IMPOSTOS

De acordo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), somente a partir de 2 de junho, passados 153 dias do início do ano, a população começa a utilizar os salários em seu benefício. Ou seja, trabalha cinco meses por ano para pagar impostos.