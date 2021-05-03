Dia das Mães: Cachoeiro amplia horário do comércio nesta semana

O comércio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai funcionar com horário ampliado nesta semana. O decreto que autoriza a mudança no expediente foi publicado nesta segunda-feira (3) e o motivo é a aproximação do Dia das Mães, que é um dos períodos de aumento de vendas.
Desta segunda (3) até sábado (8), as lojas de rua poderão abrir das 8h às 18h e shopping center, galerias e centros comerciais, incluindo as praças de alimentação, poderão funcionar com atendimento presencial por 10 horas diárias - de segunda a sexta até 20h e sábado até as 18h. No caso de shopping, galeria e centros comerciais, o horário de abertura fica a critério dos estabelecimentos, mas é necessário respeitar o limite de 10h diárias.
De acordo com a prefeitura, o Decreto nº 30.539, segue a flexibilização feita pelo governo estadual em função da proximidade com o Dia das Mães. Na última sexta-feira (30), o governador Renato Casagrande divulgou que as 56 cidades em risco alto poderão ter lojas de rua e de shoppings abertas de segunda a sexta-feira de 10h às 20h, e no sábado de 8h às 18h.
A prefeitura ressaltou que, para o funcionamento, os estabelecimentos devem respeitar todas as medidas estabelecidas para proteção contra o coronavírus. O decreto pode ser acessado no Diário Oficial do Município.
RESTAURANTES PODEM ABRIR NO DIA DAS MÃES
Excepcionalmente, neste domingo (9) - Dia das Mães -, os restaurantes e praças de alimentação estão liberados para funcionar das 10h às 16h.