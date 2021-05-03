Dia das Mães: Cachoeiro amplia horário do comércio nesta semana

Desta segunda (3) até sábado (8), as lojas de rua poderão abrir das 8h às 18h e shopping center, galerias e centros comerciais, incluindo as praças de alimentação, poderão funcionar com atendimento presencial por 10 horas diárias - de segunda a sexta até 20h e sábado até as 18h. No caso de shopping, galeria e centros comerciais, o horário de abertura fica a critério dos estabelecimentos, mas é necessário respeitar o limite de 10h diárias.