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Covid-19

Cachoeiro de Itapemirim vai testar 3 mil trabalhadores do comércio

Segundo a prefeitura, nesta quinta-feira (29), começou o cadastro de trabalhadores do setor. Testes serão aplicados na próxima semana

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:51

Publicado em 

29 abr 2021 às 17:51
Cachoeiro de Itapemirim vai testar 3 mil trabalhadores do comércio
Cachoeiro de Itapemirim vai testar 3 mil trabalhadores do comércio Crédito: Divulgação/PMCI
A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou nesta quinta-feira (29) que fará, na próxima semana,  a testagem de trabalhadores do comércio da cidade. Segundo o município, inicialmente, serão utilizados 3 mil testes rápidos de captura de antígeno (TRAg), que apresentam resultado em cerca de 15 minutos e têm precisão de mais de 90%.
Segundo a prefeitura, nesta quinta-feira, uma equipe da Secretraia de Desenvolvimento Econômico iniciou o cadastro de trabalhadores do setor, em estabelecimentos comerciais da área central da cidade. O objetivo é ampliar o acesso gratuito aos testes de Covid-19 e interromper a transmissão do vírus, a partir do isolamento domiciliar de quem testar positivo.
Os testes serão realizados pela Secretaria de Saúde na segunda (3), na terça (4) e na sexta-feira (7), pela manhã, no pátio do Museu de Ciência e Tecnologia, com suporte do Ônibus da Saúde. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, o teste de captura de antígeno consegue identificar o vírus do 1º ao 5º dia de sintoma da doença.
“Isso permite um diagnóstico precoce, que, com o necessário isolamento social da pessoa infectada, ajuda na diminuição do contágio e possibilita que o tratamento clínico dessa pessoa seja iniciado mais rapidamente, reduzindo os riscos de evolução para quadros mais graves da doença, que podem levar à internação hospitalar e a óbito”, explica.
Os testes de captura de antígeno estão entre as modalidades de testagem oferecida na rede pública de saúde de Cachoeiro. Eles são feitos a partir da coleta de material pela garganta ou nariz (swab), mas, diferentemente do exame RT-PCR, que utiliza o mesmo procedimento e pode levar mais de uma semana para obtenção do resultado, apresentam o diagnóstico em 15 minutos e são considerados mais eficientes e confiáveis que o teste rápido sorológico (IgM e IgG).
Em Cachoeiro, desde o início da pandemia, foram realizados 59.450 testes de covid-19 (de todos os tipos), a maioria deles pela rede pública de saúde.

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