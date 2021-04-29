Cachoeiro de Itapemirim vai testar 3 mil trabalhadores do comércio Crédito: Divulgação/PMCI

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , divulgou nesta quinta-feira (29) que fará, na próxima semana, a testagem de trabalhadores do comércio da cidade. Segundo o município, inicialmente, serão utilizados 3 mil testes rápidos de captura de antígeno (TRAg), que apresentam resultado em cerca de 15 minutos e têm precisão de mais de 90%.

Segundo a prefeitura, nesta quinta-feira, uma equipe da Secretraia de Desenvolvimento Econômico iniciou o cadastro de trabalhadores do setor, em estabelecimentos comerciais da área central da cidade. O objetivo é ampliar o acesso gratuito aos testes de Covid-19 e interromper a transmissão do vírus, a partir do isolamento domiciliar de quem testar positivo.

Os testes serão realizados pela Secretaria de Saúde na segunda (3), na terça (4) e na sexta-feira (7), pela manhã, no pátio do Museu de Ciência e Tecnologia, com suporte do Ônibus da Saúde. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, o teste de captura de antígeno consegue identificar o vírus do 1º ao 5º dia de sintoma da doença.

“Isso permite um diagnóstico precoce, que, com o necessário isolamento social da pessoa infectada, ajuda na diminuição do contágio e possibilita que o tratamento clínico dessa pessoa seja iniciado mais rapidamente, reduzindo os riscos de evolução para quadros mais graves da doença, que podem levar à internação hospitalar e a óbito”, explica.

Os testes de captura de antígeno estão entre as modalidades de testagem oferecida na rede pública de saúde de Cachoeiro. Eles são feitos a partir da coleta de material pela garganta ou nariz (swab), mas, diferentemente do exame RT-PCR, que utiliza o mesmo procedimento e pode levar mais de uma semana para obtenção do resultado, apresentam o diagnóstico em 15 minutos e são considerados mais eficientes e confiáveis que o teste rápido sorológico (IgM e IgG).