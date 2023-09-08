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Vila Velha

Dia D: clientes aproveitam feriadão para comprar com desconto na Glória

Descontos chegam a 70% em lojas dos mais variados segmentos; liquidação segue até este sábado, das 9 às 16 horas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 set 2023 às 17:19

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 17:19

Júlia dos Santos Graciano aproveitou o dia de Glória
Júlia dos Santos Graciano aproveitou o Dia D Glória Crédito: Ricardo Medeiros
O feriadão foi de movimento e de compras nas lojas do polo de modas da Glória, em Vila Velha. O Dia D Glória começou na última quarta-feira (6) e segue até este sábado (9), com descontos de até 70%.
Júlia dos Santos Graciano foi conferir as promoções e voltou para casa com a sacola cheia. Frequentadora das lojas do bairro, ela aproveitou os preços e comprou três pares de sapatos, além de roupas infantis para o filho.
“Há produtos que custam menos da metade do preço e que valem muito a pena. Está bem acessível e com muita variedade de produtos”, comenta.
Dia D: promoções lotam ruas da Glória, em Vila Velha
Renata Alves Dias comprou calçados e roupas infantis Crédito: Ricardo Medeiros
Renata Alves Dias também foi ao local aproveitar as promoções e, assim como Júlia, ela comprou sapatos e roupas de crianças. “Costumo fazer compras na Glória e o Dia D Glória está com preços muito bons”, ressalta.
A presidente da Uniglória e do Sindicato dos Lojistas de Vila Velha, Glenda Úrsula Puziol Amaral, avalia que as vendas superaram as expectativas nos primeiros dias de promoções. Segundo ela, os quatro dias de liquidação devem movimentar cerca de R$ 15 milhões.
Esta é a 38ª edição do Dia D Glória, que conta com a participação de mais de 150 estabelecimentos credenciados, que oferecem descontos em roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, entre outros segmentos. As lojas funcionam nesta sexta-feira (8) até as 18 horas e, neste sábado, das 9 às 16 horas.
“Neste período, há um aumento de 10% a 15% no volume de vendas. A previsão é de que as lojas também fiquem cheias neste sábado, assim como foi na quinta-feira. Ainda em setembro, teremos o Dia do Cliente, também com descontos especiais”, afirmou Glenda.

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