Dia D: lojas da Glória vão abrir no feriado com descontos de até 70%

Polo de Modas da Glória: promoção durante o feriadão Crédito: Fernando Madeira

O polo de moda da Glória, em Vila Velha, realiza neste feriado e no fim de semana a 38ª edição do Dia D Glória. São mais de 150 estabelecimentos credenciados, que vão oferecer descontos que podem chegar a 70% em roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, entre outros segmentos.

Nesta quinta (7) e sexta (8), as lojas vão funcionar das 9 às 18 horas e no sábado (9), das 9 às 16 horas. Segundo a Uniglória, o cliente pode concorrer a um Pix de R$ 1 mil ao fazer compra durante o Dia D nas lojas credenciadas, que estão sendo identificadas com adesivo do evento.