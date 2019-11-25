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Votação

Deputados aprovam em 1º turno a reforma da Previdência do ES

Se a votação se confirmar em segundo turno, a idade mínima para que os servidores se aposentem passará a ser de 62 anos para mulheres e 65 para homens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 18:14

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 18:14

Plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling/Ales
Por 19 votos a 9, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou em primeiro turno a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 27/2019, que altera a idade mínima de aposentadoria dos servidores do Estado.  Eram necessários 18 votos favoráveis. Ainda será necessário fazer uma votação em segundo turno, que pode acontecer ainda nesta segunda-feira (25). 
De acordo com o texto elaborado pelo governo, as mulheres que entrarem no serviço público do Estado terão que trabalhar até os 62 anos, no mínimo. Já para os homens, esse tempo é de 65 anos. Nas regras atuais, a idade mínima é de 55 e 60 anos, respectivamente.
Já os professores têm uma regra especial e se aposentam cinco anos antes dos demais. Se hoje homens se aposentam aos 55 e mulheres aos 50, com a mudança eles só poderão receber o benefício depois dos 60 anos e elas após 57 anos.

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Todas as emendas propostas foram rejeitadas durante a votação. 
A idade mínima proposta pelo governo é a mesma da reforma da Previdência que foi aprovada pelo Congresso Nacional este ano. O Estado afirma que é obrigado a igualar as normas, pois o descumprimento da atualização o deixaria em situação inconstitucional por omissão. 
A votação foi acompanhada por membros de entidades que representam os servidores estaduais. Eles lotaram as tribunas da Casa e criticaram, principalmente, a velocidade com que o texto tramitou na Assembleia. "O Congresso Nacional ficou quase um ano analisando a reforma da Previdência e aqui, em 10 dias, o governo quer passar essa mudança goela abaixo. Não foram discutidos os impactos financeiros e sociais", ressaltou Élson Junior, diretor do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Sindijudiciário).
As categorias questionam ainda  a necessidade da reforma estadual considerando a situação confortável das finanças públicas do Espírito Santo. "Um Estado que é nota A, que tem R$ 2,5 bilhões de sobra de caixa, que já superou a arrecadação prevista para todo o ano não precisava da reforma da Previdência. Sabemos da situação previdenciária do Estado. Análises que fizemos mostram que o déficit deve zerar em 2032", explicou Carlos Heugênio Duarte Camisão, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Espírito Santo (Sindifiscal). 
Ele também citou a falta de diálogo do governo com as entidades de classe e criticou a atuação dos deputados por terem acelerado a votação da matéria. "Os deputados também têm culpa no cartório. O governador mandou uma mensagem, mas caberia a eles (deputados) abrir reuniões para que o tema fosse discutido. Não fizeram porque não quiseram", disse.

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