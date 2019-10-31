Com queda do juro, crédito imobiliário pode ter redução de R$ 100 mil

Juros ficou menor para quem deseja comprar a casa própria Crédito: Freepik

O diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Associação Nacional dos Executivos de Finanças e Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro de Oliveira, explica que as mudanças trarão grandes benefícios para o consumidor.

Your browser does not support the audio element. Com queda do juros, crédito imobiliário pode ter redução de R$ 100 mil

"Por se tratar de financiamentos de valor elevado e, geralmente, de longo prazo, que pode atingir 35 anos, qualquer redução dos juros, por menor que seja, sempre vai trazer enormes benefícios ao consumidor", afirma Oliveira.

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SIMULAÇÕES

Simulações feitas pelo economista mostram que em um financiamento de R$ 500 mil com prazo de pagamento de 30 anos, o consumidor chegará a ter redução de quase R$ 70 mil quando comparada à taxa máxima antiga (9,5%) com a nova tarifa máxima (8,5%). Já para um financiamento de R$ 1 milhão, também em 30 anos, e tomando como base a taxa máxima, a economia passa de R$ 105 mil.

A medida de redução dos juros abrange contratos de financiamento atualizados pela Taxa Referencial (TR), que atualmente está zerada, mas não atinge as modalidades corrigidas pela variação do IPCA. Veja abaixo as simulações.

VALIDADE PARA NOVOS CONTRATOS

A mudança nos juros vale para imóveis residenciais enquadrados no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). No primeiro, o valor do imóvel é limitado a R$ 1,5 milhão. No segundo, não há limite de valor.

As novas taxas serão aplicadas em financiamentos feitos a partir do dia 6 de novembro. No entanto, quem já tem financiamento na Caixa não poderá migrar para um crédito mais barato.

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