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Recurso estadual

Com abono, Casagrande anuncia pagamento antecipado para servidores do ES

Nas redes sociais, governador do Espírito Santo afirmou que a medida “reflete o compromisso e a organização do governo”; pagamento está previsto para mais de 96 mil profissionais

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 13:51

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

13 dez 2024 às 13:51
Palácio Anchieta, Vitória
Palácio Anchieta, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O fim de ano será de bolso cheio para os servidores públicos do Espírito Santo. O pagamento de dezembro dos profissionais será antecipado e pago junto com o abono no próximo dia 24 de dezembro, como anunciado na tarde desta sexta-feira (13) pelo governador Renato Casagrande (PSB).
Nas redes sociais, Casagrande afirmou que a medida “reflete o compromisso e a organização do governo”.
Em novembro, o abono salarial foi confirmado pelo Executivo estadual em R$ 3,8 mil para profissionais ativos da Rede Estadual de Ensino e de R$ 1 mil aos demais servidores públicos.
Com abono, Casagrande anuncia pagamento antecipado para servidores do ES
Os pagamentos contemplam 23.010 profissionais ativos da Educação e 73.450 servidores de diversas áreas, entre ativos (estatutários, celetistas, contratados por designação temporária), aposentados e pensionistas.

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