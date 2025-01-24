Clientes vão poder pedir táxi em Vitória usando Uber; saiba como

Quem usa aplicativo de transporte em Vitória agora também pode solicitar uma viagem em táxi pela plataforma Uber , que iniciou o serviço na capital capixaba no final de 2024.

A Uber detalhou que o serviço aparece para os usuários no aplicativo de acordo com a oferta na região, ou seja, quando há motoristas disponíveis. Por enquanto, a Capital é a única cidade do Espírito Santo com a opção.

Your browser does not support the audio element. Clientes vão poder pedir táxi em Vitória usando Uber

Os clientes da Uber podem escolher, além das modalidades já conhecidas, como UberX, o Taxi e o Taxi Promo, ambos operados por taxistas credenciados da Stuo (ex-Wappa), empresa de tecnologia em gestão de mobilidade.

No final do percursos, para corridas de Uber Taxi, o motorista insere o valor do taxímetro. Na opção Taxi Promo, o desconto é aplicado automaticamente sobre o valor do taxímetro, tornando-se uma opção mais acessível para quem precisa se deslocar. Os valores previstos aparecem no próprio aplicativo quando os usuários vão solicitar a viagem, isso em todas as categorias.

Como funciona

Abra o app e selecione "Viajar".

Insira o local de origem e o destino e clique em "Confirmar".

Escolha a modalidade Uber Taxi ou Taxi Promo.

Aguarde o taxista chegar para sua corrida.

No final, para corridas de Uber Taxi, o motorista insere o valor do taxímetro. Na opção Taxi Promo, o desconto é aplicado automaticamente sobre o valor do taxímetro.

Outras 13 cidades brasileiras também recebem contam com a nova modalidade na plataforma, como Curitiba, Florianópolis, Joinville, Natal, Maceió, Aracaju e Belém.