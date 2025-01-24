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Mobilidade

Clientes vão poder pedir táxi em Vitória usando Uber; saiba como

Novas categorias Taxi e Taxi Promo já está em funcionamento em 14 cidades do país com taxa promocional para taxistas
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

24 jan 2025 às 11:45

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 11:45

Quem usa aplicativo de transporte em Vitória agora também pode solicitar uma viagem em táxi pela plataforma Uber, que iniciou o serviço na capital capixaba no final de 2024.
A Uber detalhou que o serviço aparece para os usuários no aplicativo de acordo com a oferta na região, ou seja, quando há motoristas disponíveis. Por enquanto, a Capital é a única cidade do Espírito Santo com a opção. 
Clientes vão poder pedir táxi em Vitória usando Uber
Os clientes da Uber podem escolher, além das modalidades já conhecidas, como UberX, o Taxi e o Taxi Promo, ambos operados por taxistas credenciados da Stuo (ex-Wappa), empresa de tecnologia em gestão de mobilidade. 
No final do percursos, para corridas de Uber Taxi, o motorista insere o valor do taxímetro. Na opção Taxi Promo, o desconto é aplicado automaticamente sobre o valor do taxímetro, tornando-se uma opção mais acessível para quem precisa se deslocar. Os valores previstos aparecem no próprio aplicativo quando os usuários vão solicitar a viagem, isso em todas as categorias.

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Como funciona

  • Abra o app e selecione "Viajar".
  • Insira o local de origem e o destino e clique em "Confirmar".
  • Escolha a modalidade Uber Taxi ou Taxi Promo.
  • Aguarde o taxista chegar para sua corrida.
  • No final, para corridas de Uber Taxi, o motorista insere o valor do taxímetro. Na opção Taxi Promo, o desconto é aplicado automaticamente sobre o valor do taxímetro.
Outras 13 cidades brasileiras também recebem contam com a nova modalidade na plataforma, como Curitiba, Florianópolis, Joinville, Natal, Maceió, Aracaju e Belém.
As empresas afirmam que a parceria oferece aos usuários mais opções de transporte e, aos taxistas, mais oportunidades de aumentar seus ganhos, especialmente em períodos de alta demanda, como as férias.

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