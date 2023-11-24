- ES vai receber mais 2.282 unidades do Minha Casa Minha Vida; veja onde

O Espírito Santo vai ganhar mais 2.282 unidades residenciais do Minha Casa Minha Vida, distribuídas em cinco cidades. Ao todo, foram selecionados pelo Ministério das Cidades 12 propostas para o novo programa habitacional nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Linhares, Serra e Vila Velha. Dez propostas contempladas foram feitas por construtoras e duas pela Prefeitura de Vila Velha.
A lista foi divulgada pelo Ministério das Cidades e publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira (23). Os empreendimentos selecionados serão direcionados à Faixa 1 (FAR), para famílias com renda de até 2 salários mínimos, hoje equivalente a R$ 2.640.
No evento de apresentação da seleção das propostas, em Brasília, o ministro das Cidades, Jader Filho, mencionou que foram recebidas mais de 900 mil propostas no Brasil para a construção de unidades habitacionais.
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“Essa é a primeira seleção. Teremos seleções em 2024, 2025 e 2026. Essas propostas serão consideradas, e o programa vai atender às famílias que querem realizar o sonho da casa própria”, afirma.
Segundo informações da Prefeitura de Vila Velha, uma das propostas contempladas foi o Conjunto Residencial Jabaeté, previsto para ser construído no bairro Jabaeté, próximo aos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida anterior. Já a outra proposta da administração municipal, o Residencial Encantado está previsto para ser construído em Vale Encantado.