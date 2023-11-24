- ES vai receber mais 2.282 unidades do Minha Casa Minha Vida; veja onde

Residenciais do Minha Casa Minha Vida: 12 propostas do Espírito Santo foram atendidas Crédito: Divulgação/Agência Brasil

A lista foi divulgada pelo Ministério das Cidades e publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira (23). Os empreendimentos selecionados serão direcionados à Faixa 1 (FAR), para famílias com renda de até 2 salários mínimos, hoje equivalente a R$ 2.640.

No evento de apresentação da seleção das propostas, em Brasília, o ministro das Cidades, Jader Filho, mencionou que foram recebidas mais de 900 mil propostas no Brasil para a construção de unidades habitacionais.

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“Essa é a primeira seleção. Teremos seleções em 2024, 2025 e 2026. Essas propostas serão consideradas, e o programa vai atender às famílias que querem realizar o sonho da casa própria”, afirma.