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Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em maio nesta quinta (15)

Parcelas serão depositadas nas mesmas contas digitais utilizadas para recebimento do benefício no ano passado; dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 18:50

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 abr 2021 às 18:50
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal deposita nesta quinta-feira (15) o novo auxílio emergencial para beneficiários nascidos em maio. As parcelas, que podem variar de R$ 150 a R$ 375, serão depositadas nas poupanças sociais digitais, que são as mesmas contas utilizadas para recebimento do benefício no ano passado.
O saque em espécie e transferências dos recursos só poderão ser feitos a partir do dia 14 de maio. Até lá os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de diversos estabelecimentos comerciais.

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O auxílio 2021 terá quatro parcelas, que serão pagas nos meses de abril, maio, junho e julho pelo governo federal (veja no calendário). Os valores podem mudar de acordo com a composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.
Os beneficiários do Bolsa Família também continuam recebendo pelo calendário habitual, conforme o número do NIS. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
Pelas novas regras, estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.

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