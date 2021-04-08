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Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em fevereiro nesta sexta (9)

Ao todo, o novo auxílio terá quatro parcelas, pagas em abril, maio, junho e julho pelo governo federal. Os valores variam de R$ 375, R$ 250 e R$ 150

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 18:32

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 abr 2021 às 18:32
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal paga mais uma parcela do novo auxílio emergencial nesta sexta-feira (9). Desta vez, os beneficiários são os nascidos em fevereiro, que receberão os recursos nas poupanças sociais digitais referentes à primeira parcela da nova etapa do programa.
O auxílio 2021 terá quatro parcelas, que serão pagas nos meses de abril, maio, junho e julho pelo governo federalVeja o calendário completo no fim da matéria.
Os valores podem mudar de acordo com a composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.

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A partir do dia 6 de maio, os valores ficam disponíveis para saques, transferências e pagamentos com Pix. Até lá o benefício pode ser usado através do app Caixa Tem em pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code
Os beneficiários do Bolsa Família também continuam recebendo pelo calendário habitual, conforme o número do NIS. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso. Não é possível acumular os benefícios.
Ao todo, o benefício vai custar cerca de R$ 43 bilhões dos cofres da União, que serão usados para atender 45,6 milhões de pessoas. A Caixa não divulgou quantos beneficiários irão receber em cada parcela de pagamentos.

COMO SABER SE VOU RECEBER?

Pelas novas regras, estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.
Não será possível pedir o benefício, pois ele será concedido de forma automática a quem recebia o auxílio emergencial em dezembro de 2020 e se enquadra nos novos critérios.

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Os trabalhadores poderão consultar se receberão a nova rodada do auxílio por meio do site da Dataprev, empresa estatal responsável por processar os pedidos. A consulta poderá ser feita pelo portal consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta.
Para acessar, o beneficiário deverá informar nome completo, CPF, nome da mãe e data de nascimento. Também será possível consultar pelo site da Caixa e pelo telefone 111.

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