Caixa paga 4ª parcela do auxílio para nascidos em julho neste sábado

A Caixa Econômica Federal vai pagar neste sábado (24) a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em julho. Os inscritos podem receber de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. Os valores serão depositados na Poupança Social Digital.
Assim que o benefício for depositado já é possível realizar pagamento de contas e de boletos através do app Caixa Tem, por meio do qual também é possível realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Saques e transferências só podem ser feitos a partir do dia 11 de agosto.
Os pagamentos da quarta parcela começaram mais cedo do que o previsto inicialmente. A Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário dessa etapa que, antes, estava prevista para começar no dia 23 de julho.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro. A Caixa ainda não divulgou o calendário dessas etapas.
O valor do benefício do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.