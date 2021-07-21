Caixa paga 4ª parcela do auxílio emergencial para nascidos em maio nesta quinta

Nesta quinta-feira (22) a Caixa Econômica Federal deposita a quarta parcela do auxílio emergencial de 2021 para os beneficiários nascidos no mês de maio. Os valores serão creditados na conta do Caixa Tem e variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
O benefício depositado pode ser utilizado para realizar pagamento de contas, de boletos e também realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Já os saques e transferências para esse grupo só podem ser feitos a partir do dia 9 de agosto.
Os pagamentos da quarta parcela começaram mais cedo do que o previsto inicialmente. A Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário dessa etapa que, antes, estava prevista para começar no dia 23 de julho.
Também recebem nesta quinta (22) os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 4. Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.