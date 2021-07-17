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Caixa paga 4ª parcela do auxílio aos nascidos em fevereiro neste domingo

Dinheiro será creditado na conta do Caixa Tem, e poderá ser movimentado pelo app. Saques ou transferências desta parcela só serão liberados somente a partir de agosto. Confira o calendário da nova etapa

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2021 às 19:44
Auxílio emergencial voltou a ser pago no Brasil
Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal deposita neste domingo (18) a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em fevereiro. Os valores creditados na conta do Caixa Tem variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo próprio aplicativo do Caixa Tem para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. Já os saques ou transferências serão liberados somente a partir do dia 3 de agosto.

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Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário da quarta parcela. Antes, os pagamentos estavam previstos para começar no dia 23 de julho.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

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