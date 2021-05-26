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Ajuda emergencial

Caixa paga 2ª parcela do auxílio para nascidos em outubro nesta quinta (27)

Dinheiro depositado já pode ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem, mas saques e transferências só ficarão disponíveis em junho. Também recebem beneficiários do Bolsa Família com NIS final 8
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2021 às 18:27

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 18:27

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 18:27

Auxílio emergencial do governo federal
Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai pagar nesta quinta-feira (27) a segunda parcela do auxílio emergencial. Desta vez recebem os beneficiários nascidos em outubro. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar, e serão depositados nas contas Poupança Social Digital dos inscritos.
Saques e transferências só podem ser feitos a partir do dia 15 de junho. Até lá, o benefício depositado já pode ser movimentado através do app Caixa Tem para pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code..

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Também recebem a segunda parcela do auxílio nesta quinta os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 8. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
Segundo o cronograma de pagamentos, a segunda parcela termina de ser paga no dia 30 de maio, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários. Já os saques começam a ser liberados no dia 31 de maio.
Até então, estão previstas mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. Mas o governo federal estuda a preparação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para prorrogar o auxílio emergencial.

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O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150; 
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375. 

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