Caixa paga 2ª parcela do auxílio para nascidos em novembro nesta sexta (28)

A Caixa Econômica Federal vai pagar nesta sexta-feira (28) a segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em novembro. Os inscritos podem receber de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. Os valores serão depositados na Poupança Social Digital.
Assim que o benefício for depositado já é possível realizar pagamento de contas e de boletos através do app Caixa Tem, por meio do qual também é possível realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Saques e transferências só podem ser feitos a partir do dia 16 de junho.
Também recebem a segunda parcela do auxílio nesta sexta-feira os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 9. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
Segundo o cronograma de pagamentos, a segunda parcela termina de ser paga no dia 30 de maio, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários. Já os saques começam a ser liberados no dia 31 de maio.
Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. Mas o governo federal estuda a preparação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para prorrogar o auxílio emergencial.
O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.