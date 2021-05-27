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Caixa paga 2ª parcela do auxílio para nascidos em novembro nesta sexta (28)

Beneficiários vão receber crédito no app Caixa Tem, mas saque só será liberado em junho. Também recebem beneficiários do Bolsa Família com NIS final 9

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2021 às 18:26
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai pagar nesta sexta-feira (28) a segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em novembro. Os inscritos podem receber de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. Os valores serão depositados na Poupança Social Digital.
Assim que o benefício for depositado já é possível realizar pagamento de contas e de boletos através do app Caixa Tem, por meio do qual também é possível realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Saques e transferências só podem ser feitos a partir do dia 16 de junho.

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Também recebem a segunda parcela do auxílio nesta sexta-feira os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 9. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
Segundo o cronograma de pagamentos, a segunda parcela termina de ser paga no dia 30 de maio, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários. Já os saques começam a ser liberados no dia 31 de maio.
Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. Mas o governo federal estuda a preparação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para prorrogar o auxílio emergencial.

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O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150; 
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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