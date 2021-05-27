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Avanço da pandemia

Se houver 3ª onda, governo pode aumentar "economia de guerra", diz Guedes

Mais uma vez, o ministro reforçou que não irá faltar dinheiro para a saúde e nem para uma eventual necessidade de renovação do auxílio emergencial

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 15:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 mai 2021 às 15:23
O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve diagnóstico negativo para a doença
O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Marcello Casal Jr*/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu nesta quinta-feira, 27, que, se houver uma terceira onda da pandemia, o governo poderá aumentar a "economia de guerra". "Se a pandemia fustigar novamente, se uma variante não for atacada pela vacina, se não estiver funcionando, vamos aumentar a economia de guerra. O protocolo está pronto, bata acionar a cláusula de calamidade da PEC Emergencial", respondeu, em participação durante evento realizado pela Coalizão Indústria.
Mais uma vez, o ministro reforçou que não irá faltar dinheiro para a saúde e nem para uma eventual necessidade de renovação do auxílio emergencial e de outras medidas.
"Temos nossos princípios básicos, em primeiro lugar a saúde dos brasileiros. Temos compromisso é com a saúde e com a economia. Imagine uma economia desorganizada em meio a uma pandemia: o país afunda. Observem os dramas da Venezuela e da Argentina", disse Guedes.

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