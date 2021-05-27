Palestra de Guedes é invadida por 'zoombombing' e tem até vídeo pornô exibido

Uma palestra presencial e virtual do ministro da Economia, Paulo Guedes, com empresários da indústria, teve o canal on-line invadido na manhã desta quinta-feira por "zoombombing". Pessoas falando em inglês e supostamente russo entraram na sala virtual usada para o bate-papo,.
Segundo o jornal O Globo, o chefe da equipe econômica do governo Bolsonaro falava no evento Diálogos com a Indústria. Durante a saia-justa, foram exibidos vídeos com teor pornográfico e foram também colocadas músicas, impedindo que os participantes que assistiam pela internet entendessem o que o ministro falava. Ele não interrompeu a conversa por estar presencialmente no evento.
Entre as imagens que apareceram na transmissão que ocorria pelo aplicativo Zoom estava de um homem se masturbando. Esse tipo de invasão é conhecida como 'zoomboming'. O acesso das pessoas estranhas na sala virtual durou dois minutos.
O Zoom enviou nota afirmando condenar veementemente esse tipo de comportamento. "Recentemente, atualizamos uma série de configurações padrão e adicionamos recursos para ajudar os hosts de videoconferências a acessar mais facilmente os recursos de segurança em reuniões, incluindo o controle do compartilhamento de tela, a remoção e denúncia de participantes, bloqueio de reuniões, entre outras ações", diz.
A plataforma continua: "Também temos instruído os usuários sobre as melhores práticas de segurança para configurar suas reuniões, incluindo a recomendação de que evitem compartilhar links e senhas de reuniões privadas publicamente em sites, mídias sociais ou outros fóruns públicos. Incentivamos que qualquer pessoa que hospede eventos públicos ou de grande escala a utilizar a solução de webinar do Zoom. Levamos as interrupções de reunião muito a sério e, quando apropriado, trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades policiais. Encorajamos os usuários a relatar quaisquer incidentes desse tipo ao Zoom e às autoridades policiais para que as medidas adequadas possam ser tomadas contra os infratores.”