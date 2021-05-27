Palestra de Guedes é invadida por 'zoombombing' e tem até vídeo pornô exibido

Entre as imagens que apareceram na transmissão que ocorria pelo aplicativo Zoom estava de um homem se masturbando. Esse tipo de invasão é conhecida como 'zoomboming'. O acesso das pessoas estranhas na sala virtual durou dois minutos.

O Zoom enviou nota afirmando condenar veementemente esse tipo de comportamento. "Recentemente, atualizamos uma série de configurações padrão e adicionamos recursos para ajudar os hosts de videoconferências a acessar mais facilmente os recursos de segurança em reuniões, incluindo o controle do compartilhamento de tela, a remoção e denúncia de participantes, bloqueio de reuniões, entre outras ações", diz.

A plataforma continua: "Também temos instruído os usuários sobre as melhores práticas de segurança para configurar suas reuniões, incluindo a recomendação de que evitem compartilhar links e senhas de reuniões privadas publicamente em sites, mídias sociais ou outros fóruns públicos. Incentivamos que qualquer pessoa que hospede eventos públicos ou de grande escala a utilizar a solução de webinar do Zoom. Levamos as interrupções de reunião muito a sério e, quando apropriado, trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades policiais. Encorajamos os usuários a relatar quaisquer incidentes desse tipo ao Zoom e às autoridades policiais para que as medidas adequadas possam ser tomadas contra os infratores.”