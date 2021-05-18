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Ajuda emergencial

Caixa paga 2ª parcela do auxílio para nascidos em março nesta quarta (19)

Beneficiários vão receber crédito no app Caixa Tem. Novo calendário vai até o dia 30, seguindo o mês de aniversário. Veja as datas

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2021 às 18:58
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai pagar nesta quarta-feira (19) a segunda parcela do auxílio emergencial aos beneficiários nascidos em março. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. 
O dinheiro será creditado no Caixa Tem e poderá ser movimentado pelo próprio app para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. O saque ou transferência do benefício vai liberado somente a partir do dia 2 de junho.

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O calendário de depósitos da segunda parcela vai até o dia 30 de maio, seguindo o mês de aniversário. Já os saques começam a ser liberados no dia 31. Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos.

VALOR DO BENEFÍCIO

  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250.
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150.
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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