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Caixa paga 2ª parcela do auxílio nesta quarta (26) para nascidos em setembro

Famílias vão receber crédito no aplicativo Caixa Tem, mas saque só será liberado em junho. Também recebem beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2021 às 18:10
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta quarta-feira (26) a Caixa Econômica Federal vai pagar a segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em setembro. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar, e serão depositados nas contas Poupança Social Digital dos inscritos.
O benefício depositado já pode ser movimentado através do app Caixa Tem para pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Saques e transferências podem ser feitos a partir do dia 14 de junho.

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Também recebem a segunda parcela do auxílio nesta quarta (26) os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
Segundo o cronograma de pagamentos, a segunda parcela termina de ser paga no dia 30 de maio, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários. Já os saques começam a ser liberados no dia 31 de maio.
Até então, estão previstas mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. Mas o governo federal estuda a preparação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para prorrogar o auxílio emergencial.

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O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150; 
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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