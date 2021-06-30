Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
3ª parcela

Caixa libera saque do auxílio para nascidos em janeiro nesta quinta (1)

Dinheiro, que até então só podia ser movimentado pelo app Caixa Tem, poderá ser sacado ou transferido para outras contas

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2021 às 18:10
O valor do auxílio emergencial.
O valor do auxílio emergencial varia conforme a composição familiar Crédito: Carlos Alberto Silva
Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (01) o saque da terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em janeiro. Os valores a serem retirados variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
O dinheiro para este grupo foi creditado na conta do Caixa Tem em 18 de junho, porém, até então, só podia ser movimentado pelo próprio aplicativo para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. A partir desta quinta, o recurso poderá ser transferido ou sacado nas agências do banco, correspondentes Caixa Aqui ou nas lotéricas.

Veja Também

Auxílio pode ser renovado após outubro se pandemia persistir, diz Guedes

Doria anuncia auxílio de R$ 300 a quem perdeu parente para a Covid-19

Os pagamentos da terceira parcela do auxílio começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário.
Está confirmada ainda mais uma parcela que deve ser paga até o fim de julho. Mas o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o Ministério da Economia está estudando o pagamento de "mais duas ou três parcelas" do auxílio.

Veja Também

Vila Velha: trabalhadores da área cultural receberão auxílio de R$ 1.080

Bolsonaro prevê mais duas ou três parcelas de auxílio e Bolsa Família de R$ 300 em dezembro

VALOR DO AUXÍLIO

O valor do benefício em 2021 varia de acordo com a família:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal Auxílio Emergencial Caixa Tem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados