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Dinheiro na mão

Caixa libera saque do auxílio emergencial para nascidos em janeiro nesta sexta (30)

Esses beneficiários tiveram o auxílio depositado no dia 6 de abril, mas só agora podem sacar ou transferir os recursos. Os valores podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:33

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:33
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Dinheiro: auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai liberar o saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial aos nascidos no mês de janeiro. A partir desta sexta-feira (30), esses beneficiários podem sacar ou transferir os valores, que podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
Para sacar a parcela basta comparecer às Lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo agências do banco. Esse grupo de aniversariantes de janeiro teve o auxílio depositado no dia 6 de abril, mas, até agora, só poderiam movimentá-lo em transações pelo aplicativo Caixa Tem.

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Ainda serão pagas outras três parcelas nos meses de maio, junho e julho, totalizando quatro. A segunda parcela começa a ser paga a partir do dia 16 de maio.
Nesta sexta (30), a Caixa encerra os pagamentos da primeira parcela do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família. Vão receber os inscritos com NIS final 0. Esse grupo recebe o valor que for mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios. O calendário desses inscritos segue conforme o número do NIS. (veja o calendário no final da matéria).

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Os valores podem mudar de acordo com a composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.

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