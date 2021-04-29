Caixa libera saque do auxílio emergencial para nascidos em janeiro nesta sexta (30)

A Caixa Econômica Federal vai liberar o saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial aos nascidos no mês de janeiro. A partir desta sexta-feira (30), esses beneficiários podem sacar ou transferir os valores, que podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
Para sacar a parcela basta comparecer às Lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo agências do banco. Esse grupo de aniversariantes de janeiro teve o auxílio depositado no dia 6 de abril, mas, até agora, só poderiam movimentá-lo em transações pelo aplicativo Caixa Tem.
Ainda serão pagas outras três parcelas nos meses de maio, junho e julho, totalizando quatro. A segunda parcela começa a ser paga a partir do dia 16 de maio.
Nesta sexta (30), a Caixa encerra os pagamentos da primeira parcela do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família. Vão receber os inscritos com NIS final 0. Esse grupo recebe o valor que for mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios. O calendário desses inscritos segue conforme o número do NIS. (veja o calendário no final da matéria).
Os valores podem mudar de acordo com a composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.