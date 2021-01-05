Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,7 milhões nesta quarta (6)

A Caixa Econômica Federal vai liberar nesta quarta-feira (6) o saque em dinheiro do auxílio emergencial para 3,6 milhões de beneficiários em todo o país. Podem ter o dinheiro em mãos os trabalhadores nascidos em abril, e que estão nos Ciclos 5 e 6 de pagamentos ou que fazem parte do calendário do auxílio residual.
Entre os trabalhadores com direito ao benefício, 3,4 milhões receberão as parcelas de extensão de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefes de família). Segundo a Caixa, outras 200 mil pessoas poderão sacar o benefício cheio e terão direito a parcela de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mães chefes de família).
Há ainda um outro grupo composto por 100 mil pessoas que fazem parte do calendário do auxílio residual, também nascidas em abril, e que foram aprovadas em dezembro após reanálise dos pedidos. Para eles, foi paga uma única parcela de R$ 300.
Os saques em dinheiro podem ser feitos nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo nas agências.
Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.