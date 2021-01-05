Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,7 milhões nesta quarta (6)

Entre os trabalhadores com direito ao benefício, 3,4 milhões receberão as parcelas de extensão de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefes de família). Segundo a Caixa, outras 200 mil pessoas poderão sacar o benefício cheio e terão direito a parcela de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mães chefes de família).

Há ainda um outro grupo composto por 100 mil pessoas que fazem parte do calendário do auxílio residual, também nascidas em abril, e que foram aprovadas em dezembro após reanálise dos pedidos. Para eles, foi paga uma única parcela de R$ 300.