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Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,7 milhões nesta quarta (6)

Podem sacar os 3,6 milhões dos ciclos 5 e 6 de pagamentos, e outros 100 mil que foram contemplados pelo auxílio no mês de dezembro

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:58

Publicado em 

05 jan 2021 às 17:58
Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica em Jucutuquara para retirada do benefício do Governo Federal.
Movimentação em frente agência da Caixa Econômica em Jucutuquara, Vitória, para retirada do benefício do Governo Federal. Crédito: Vitor Jubini
Caixa Econômica Federal vai liberar nesta quarta-feira (6) o saque em dinheiro do auxílio emergencial para 3,6 milhões de beneficiários em todo o país. Podem ter o dinheiro em mãos os trabalhadores nascidos em abril, e que estão nos Ciclos 5 e 6 de pagamentos ou que fazem parte do calendário do auxílio residual.
Entre os trabalhadores com direito ao benefício, 3,4 milhões receberão as parcelas de extensão de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefes de família). Segundo a Caixa, outras 200 mil pessoas poderão sacar o benefício cheio e terão direito a parcela de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mães chefes de família).
Há ainda um outro grupo composto por 100 mil pessoas que fazem parte do calendário do auxílio residual, também nascidas em abril, e que foram aprovadas em dezembro após reanálise dos pedidos. Para eles, foi paga uma única parcela de R$ 300.
Os saques em dinheiro podem ser feitos nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo nas agências.

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Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.

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