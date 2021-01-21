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Dinheiro na mão

Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,6 milhões nesta sexta (22)

Resgate em dinheiro será liberado para beneficiários nascidos em outubro, dos ciclos 5 e 6 de pagamento, e também para os que fazem parte do calendário do auxílio residual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2021 às 18:38

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 18:38

Fila na Caixa Econômica em Campo Grande
Fila na Caixa Econômica em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira
Caixa Econômica Federal libera o saque do auxílio emergencial para cerca de 3,6 milhões de brasileiros a partir desta sexta-feira (22). Agora, vão poder ter o dinheiro em mãos os nascidos em outubro que fazem parte do ciclo regular de pagamentos do benefício, e também os que estão no grupo dos aprovados em dezembro e que fazem parte do calendário do auxílio residual.
Conforme o calendário em ciclos, o saque será liberado para 3,5 milhões trabalhadores, nascidos em outubro, e que estão nos ciclos 5 e 6 de pagamento. O dinheiro já está depositado na conta desses beneficiários desde o dia 23 de dezembro, mas, até agora, só poderia ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.
Outros 100 mil brasileiros também poderão ter o dinheiro em mãos. Esses trabalhadores fazem parte do calendário do auxílio residual, e também são nascidos em outubro. Eles só tiveram o benefício aprovado em dezembro, após reanálise dos pedidos e, por isso, recebem uma única parcela de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).

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O dinheiro pode ser sacado em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo agências do banco. Para os trabalhadores que optarem por não sacar o benefício, continua disponível a opção de utilizar os recursos pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.

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