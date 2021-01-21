Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,6 milhões nesta sexta (22)

Conforme o calendário em ciclos, o saque será liberado para 3,5 milhões trabalhadores, nascidos em outubro, e que estão nos ciclos 5 e 6 de pagamento . O dinheiro já está depositado na conta desses beneficiários desde o dia 23 de dezembro, mas, até agora, só poderia ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

Outros 100 mil brasileiros também poderão ter o dinheiro em mãos. Esses trabalhadores fazem parte do calendário do auxílio residual, e também são nascidos em outubro. Eles só tiveram o benefício aprovado em dezembro, após reanálise dos pedidos e, por isso, recebem uma única parcela de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).