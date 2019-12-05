Caixa libera nesta sexta FGTS para nascidos em setembro e outubro

Saque imediato do FGTS tem nova etapa liberada pela Caixa Crédito: Fabio Rodrigues/Agência Brasil

Caixa começa, nesta sexta-feira (6), a nona etapa do calendário de pagamento do saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) . Os trabalhadores nascidos nos meses de setembro e outubro poderão sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa. Cerca de 9,1 milhões de pessoas no país serão alcançadas nesta nova etapa, com a disponibilização de R$ 3,3 bilhões.

Os trabalhadores podem optar pelo saque nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências, com o cartão cidadão e a senha cidadão. Para quem tem só a senha, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento ou nas casas lotéricas com a apresentação do documento de identidade.

Quando o saldo das contas FGTS for de até R$100,00, o saque é realizado de forma simplificada nas casas lotéricas, apenas com o número do NIS ou CPF e o documento de identidade.

Para agilizar o atendimento, o banco orienta que o trabalhador esteja com sua Carteira de Trabalho em mãos no momento do saque.

As dúvidas sobre valores e direito ao saque podem ser consultadas no app FGTS (disponível para iOS e Android), pelo site fgts.caixa.gov.br ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas por dia.

ATENDIMENTO ESPECIAL

Para facilitar o atendimento, 2.381 agências da Caixa abrirão em horário estendido na sexta (6) e na segunda-feira (9). A CAIXA antecipou o calendário do Saque Imediato do FGTS para que todos os trabalhadores possam receber os seus recursos ainda em 2019, conforme cronograma:

Calendário de recebimento do saque imediato do FGTS Crédito: Divulgação / Caixa

A data limite para recebimento dos valores é 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até lá, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador, sem qualquer ônus, com a devida atualização monetária e juros correspondentes ao período em que estiveram disponíveis para saque.

O Saque Imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS, caso seja demitido sem justa causa ou nas demais hipóteses previstas em lei. O saque de até R$ 500 por conta do FGTS não significa adesão ao Saque Aniversário ou a perda do direito à multa rescisória, independente do canal de recebimento.

BALANÇO

Até o dia 3 de dezembro foram pagos mais de R$ 21 bilhões do Saque Imediato do FGTS para cerca de 48 milhões de trabalhadores. Assim, a CAIXA já atendeu cerca de 50% dos 96 milhões de trabalhadores contemplados e liberou aproximadamente 52% dos R$ 40 bilhões inicialmente previstos.

O Saque Imediato do FGTS já se consolida como a maior ação de pagamento realizada no país, oferecendo comodidade e serviços digitais aos trabalhadores, que permitiram mais de 419,5 milhões de atendimentos nos canais oficiais da Caixa e mais de 18,5 milhões de downloads do app FGTS nas lojas de aplicativos. (Com informações da Caixa)