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Extensão do benefício

Caixa deposita nesta terça auxílio emergencial para nascidos em abril

Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e em maquininhas

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 10:24

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 abr 2021 às 10:24
Auxílio Emergencial do governo federal
Auxílio Emergencial do governo federal Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (13) o auxílio emergencial para beneficiários nascidos em abril, que terão as parcelas de R$ 150 a R$ 375 depositados nas mesmas contas poupanças digitais utilizadas para recebimento do benefício no ano passado.
Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de diversos estabelecimentos comerciais. Quem optar por realizar o saque em espécie ou realizar a transferências dos recursos precisará esperar até o dia 12 de maio.

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Mais de 45 milhões de brasileiros, entre trabalhadores informais, desempregados e outros grupos inseridos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) terão acesso ao benefício nesta nova rodada de pagamentos.
Pelas novas regras, estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.
Serão contemplados automaticamente os beneficiários que já recebiam o benefício em dezembro de 2020, e se enquadram em novos critérios apresentados. Quem não teve acesso ao auxílio no ano passado não poderá solicitá-lo neste ano, ainda que se enquadre em outros critérios.

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