Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro no bolso

Caixa abre 12 agências sábado para saque do auxílio e do FGTS no ES

Banco vai funcionar das 8h às 12 horas para pagamento em dinheiro dos benefícios, de acordo com os calendários já divulgados pela instituição

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 13:23
Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica
Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Caixa Econômica Federal vai abrir 12 agências no Espírito Santo neste sábado, 12 de setembro. O banco vai funcionar das 8h às 12h em 9 cidades do Estado para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). (Veja calendários ao final da matéria).  Em todo o país, são 770 agências abertas.
A instituição informou que serão atendidos os trabalhadores com data de nascimento entre janeiro e abril poderão fazer o saque em espécie do FGTS e os beneficiários nascidos de janeiro a novembro poderão sacar em dinheiro o auxílio.
O banco reforça que não é preciso chegar antes do horário de abertura, pois todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento das agência serão atendidas.
De acordo com informações da Caixa, a partir deste sábado, 7,6 milhões de beneficiários nascidos em outubro e novembro poderão sacar o benefício nas máquinas de autoatendimento, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da instituição ou de outros bancos, de acordo com o Ciclo 1 do calendário de pagamentos.

Veja Também

O que sabemos até agora sobre as novas parcelas do auxílio emergencial

Acordo vai destravar na Justiça auxílio emergencial para 2,7 mil no ES

Caixa já pagou R$ 179 bi em auxílio emergencial, diz Guimarães

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?
Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'
Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados