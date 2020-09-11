Caixa abre 12 agências sábado para saque do auxílio e do FGTS no ES

A Caixa Econômica Federal vai abrir 12 agências no Espírito Santo neste sábado, 12 de setembro. O banco vai funcionar das 8h às 12h em 9 cidades do Estado para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). (Veja calendários ao final da matéria). Em todo o país, são 770 agências abertas.
A instituição informou que serão atendidos os trabalhadores com data de nascimento entre janeiro e abril poderão fazer o saque em espécie do FGTS e os beneficiários nascidos de janeiro a novembro poderão sacar em dinheiro o auxílio.
O banco reforça que não é preciso chegar antes do horário de abertura, pois todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento das agência serão atendidas.
De acordo com informações da Caixa, a partir deste sábado, 7,6 milhões de beneficiários nascidos em outubro e novembro poderão sacar o benefício nas máquinas de autoatendimento, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da instituição ou de outros bancos, de acordo com o Ciclo 1 do calendário de pagamentos.