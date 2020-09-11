Caixa abre 12 agências sábado para saque do auxílio e do FGTS no ES

Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

A instituição informou que serão atendidos os trabalhadores com data de nascimento entre janeiro e abril poderão fazer o saque em espécie do FGTS e os beneficiários nascidos de janeiro a novembro poderão sacar em dinheiro o auxílio.

O banco reforça que não é preciso chegar antes do horário de abertura, pois todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento das agência serão atendidas.