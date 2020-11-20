Caixa abre 12 agências no ES para saque do auxílio emergencial neste sábado

A Caixa Econômica Federal vai abrir 771 agências em todo o país neste sábado (21) para atender a 7,4 milhões de beneficiários que vão poder sacar o auxílio emergencial. No Espírito Santo, 12 agências vão funcionar, das 8 horas ao meio-dia.
Poderão sacar o benefício 3,8 milhões de trabalhadores inscritos que nasceram em abril e outros 3,6 milhões de nascidos em maio, que fazem parte dos ciclos de pagamentos 3 e 4. Confira abaixo a lista das agências abertas no Estado e clique aqui para ver a lista de unidades que vão funcionar em todo o país.
AS 12 AGÊNCIAS QUE VÃO ABRIR NO ES
A instituição esclarece que não é preciso dormir na fila e que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas.
Para os trabalhadores que optarem por não sacar o dinheiro, continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos no aplicativo Caixa Tem para a realização de compras e pagamentos por meio do cartão de débito virtual ou por QR Code.
A maioria desses trabalhadores começou a receber o benefício em abril ou maio, e portanto, já recebe as parcelas de extensão do auxílio, no valor de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família).
Neste sábado, também haverá atendimento nas agências para os trabalhadores nascidos de janeiro a outubro que quiserem fazer saque da poupança social digital, do Caixa Tem, dos recursos ainda não utilizados do saque emergencial do Fundo de Garantia (FGTS).