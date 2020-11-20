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Caixa abre 12 agências no ES para saque do auxílio emergencial neste sábado

Os recursos serão liberados para nascidos em abril e maio que já tiveram o benefício creditado na poupança digital. Quem ainda não sacou o FGTS também poderá procurar as unidades do banco para receber
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 18:14

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 18:14

Pessoa segurando notas de dinheiro
Dinheiro do auxílio emergencial em mãos. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal vai abrir 771 agências em todo o país neste sábado (21) para atender a 7,4 milhões de beneficiários que vão poder sacar o auxílio emergencial. No Espírito Santo, 12 agências vão funcionar, das 8 horas ao meio-dia. 
Poderão sacar o benefício 3,8 milhões de trabalhadores inscritos que nasceram em abril e outros 3,6 milhões de nascidos em maio, que fazem parte dos ciclos de pagamentos 3 e 4. Confira abaixo a lista das agências abertas no Estadoclique aqui para ver a lista de unidades que vão funcionar em todo o país.

AS 12 AGÊNCIAS QUE VÃO ABRIR NO ES

A instituição esclarece que não é preciso dormir na fila e que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas.
Para os trabalhadores que optarem por não sacar o dinheiro, continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos no aplicativo Caixa Tem para a realização de compras e pagamentos por meio do cartão de débito virtual ou por QR Code.

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A maioria desses trabalhadores começou a receber o benefício em abril ou maio, e portanto, já recebe as parcelas de extensão do auxílio, no valor de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família). 
Neste sábado, também haverá atendimento nas agências para os trabalhadores nascidos de janeiro a outubro que quiserem fazer saque da poupança social digital, do Caixa Tem, dos recursos ainda não utilizados do saque emergencial do Fundo de Garantia (FGTS).

VEJA TODOS OS CALENDÁRIOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

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