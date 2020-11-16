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Banco Central

Estender auxílios pode significar menos efeitos positivos, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central lembrou que uma poupança deve começar a ser usada a partir do momento que esses auxílios forem retiradas em 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 17:46

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:46

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Crédito: Raphael Ribeiro/BCB
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta segunda-feira (16), que o lançamento de um programa fiscal com aumento de gastos públicos pode ter um efeito contracionista na economia, ao invés de favorecer o crescimento.
"Passamos de um ponto de inflexão. Estender mais os auxílios agora pode significar menos (efeitos positivos). Foi o teto de gastos que nos permitiu gastar mais na pandemia. Assim que se começou a questionar o teto, o mercado reagiu imediatamente nos preços dos ativos", afirmou, na 3ª Conferência Anual da América Latina, organizada pela Chatham House e pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).
Mais uma vez, Campos Neto lembrou que a recomposição da renda das famílias por meio dos auxílios do governo gerou uma poupança que deve começar a ser usada a partir do momento que esses auxílios forem retiradas em 2021. "Não acho que temos uma opção. O déficit fiscal tem que ser revertido a partir do próximo ano", enfatizou. "Para atrair investimento privado, é preciso termos essa credibilidade. Só assim poderemos ter crescimento sustentável no longo prazo", concluiu.

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