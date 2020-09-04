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No Espírito Santo

Caixa abre 12 agências neste sábado para saque do auxílio e do FGTS

Banco vai funcionar das 8h às 12 horas para pagamento em dinheiro dos benefícios, de acordo com os calendários

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 10:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 10:14
Fila na Caixa Econômica em Campo Grande
Fila na Caixa Econômica em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira
Caixa Econômica Federal vai abrir 12 agências no Espírito Santo neste sábado, 5 de setembro. O banco vai funcionar das 8h às 12h em 9 cidades do Estado para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). (Veja calendários ao final da matéria).
De acordo com a instituição, os trabalhadores com data de nascimento entre janeiro e abril poderão fazer o saque em espécie do FGTS, enquanto que os beneficiários nascidos de janeiro a setembro poderão sacar em dinheiro do auxílio.
O banco reforça que não é preciso chegar antes do horário de abertura, pois todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento das agência serão atendidas.

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