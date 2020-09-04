Caixa abre 12 agências neste sábado para saque do auxílio e do FGTS

A Caixa Econômica Federal vai abrir 12 agências no Espírito Santo neste sábado, 5 de setembro. O banco vai funcionar das 8h às 12h em 9 cidades do Estado para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). (Veja calendários ao final da matéria).
De acordo com a instituição, os trabalhadores com data de nascimento entre janeiro e abril poderão fazer o saque em espécie do FGTS, enquanto que os beneficiários nascidos de janeiro a setembro poderão sacar em dinheiro do auxílio.
O banco reforça que não é preciso chegar antes do horário de abertura, pois todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento das agência serão atendidas.