Bolsa dispara após 1º turno das eleições; entenda por quê

O mercado financeiro reagiu com forte alta ao resultado do primeiro turno das eleições presidenciais. O Ibovespa bateu recorde nesta segunda-feira (5), superando os 200 mil pontos e chegando a avançar mais de 8% durante o pregão. O dólar, por outro lado, caiu mais de 4% e chegou a ficar abaixo de R$ 5.
O movimento ocorreu após o senador Flávio Bolsonaro (PL) vencer o primeiro turno, com 47,03% dos votos válidos, resultado que o colocou à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 45,16%. Os dois disputarão o segundo turno, marcado para 25 de outubro.
Para o especialista no mercado de ações e investimentos Pedro Lang, porém, a reação da Bolsa não deve ser interpretada simplesmente como uma resposta à liderança de Flávio nas urnas. Segundo ele, o mercado está antecipando uma possível mudança na condução da economia.
A Bolsa não sobe porque o Flávio foi eleito, a bolsa sobe porque há expectativa de que a equipe econômica do Flávio tome decisões que vão fazer com que o ajuste fiscal que precisa ser feito seja encaminhado
Pedro Lang, especialista em investimentos
Na avaliação de Lang, entre os fatores considerados pelos investidores, estão a possibilidade de maior controle das contas públicas, redução do endividamento e medidas para aproximar a inflação da meta. A expectativa é que um ambiente econômico considerado mais favorável possa melhorar o desempenho das empresas e, consequentemente, das ações.
O mercado enxerga uma plataforma de governo que tende a construir um ambiente macroeconômico mais saudável. E, por conta disso, as ações e as empresas vão performar melhor
Pedro Lang, especialista em investimentos
A reação dos investidores também está relacionada à expectativa em torno do segundo turno. O resultado do primeiro turno foi incorporado aos preços dos ativos antes mesmo de haver uma definição sobre quem comandará o país a partir de 2027.
Lang avalia que o mercado passou a trabalhar com uma expectativa elevada de repetição do resultado do primeiro turno na segunda votação. “Parte do aumento do preço já é antecipar o resultado da eleição”, disse.
A mudança de percepção também aparece entre grandes instituições financeiras. Nesta segunda, o JPMorgan elevou sua recomendação para ações brasileiras de neutra para “overweight”, equivalente a uma indicação de compra, citando uma relação de risco e retorno mais favorável após o resultado eleitoral.
Entre as empresas citadas por analistas como beneficiadas por um cenário de juros menores, estão XP, B3, BTG Pactual, Banco do Brasil, Petrobras, Itaú, Cyrela e Ecorodovias. A avaliação é que setores mais sensíveis aos juros podem ganhar com uma eventual redução do custo do dinheiro e uma retomada da atividade econômica.
Apesar da reação positiva, o movimento não significa que o cenário econômico esteja definido. A eleição ainda terá segundo turno e, para Lang, uma mudança nas expectativas eleitorais também pode provocar uma nova correção nos preços dos ativos.
Se o Lula ganhar, ou se o mercado começar a achar que o Lula vai ter mais chance de ganhar, ele começa a ajustar o preço
Pedro Lang, especialista em investimentos
Segundo o especialista, uma parcela relevante da alta registrada nesta segunda-feira está relacionada à expectativa de uma eventual mudança de governo e de sua política econômica. Por isso, caso essa expectativa não se confirme, parte da valorização pode ser devolvida.
A disparada da Bolsa também levantou a dúvida sobre se o momento seria uma oportunidade para o investidor comprar ações. Lang, no entanto, recomenda cautela e afirma que decisões de investimento não devem ser tomadas apenas pela reação do mercado às eleições.
“O investidor tem que tomar cuidado para não confundir, não tomar decisões na hora da euforia”, afirmou.
Para ele, a exposição à renda variável deve considerar o perfil de cada investidor e não apenas as expectativas de curto prazo. Uma eventual mudança estrutural na economia poderia justificar uma maior participação em ações, mas isso dependeria das medidas efetivamente adotadas pelo próximo governo.
Se de fato a gente tiver uma mudança de plataforma de governo, se isso se materializar, a gente pode estar diante sim de uma mudança estrutural
Pedro Lang, especialista em investimentos
Lang cita como elementos importantes para essa avaliação a adoção de medidas de ajuste fiscal, maior controle das contas públicas, convergência da inflação para a meta e eventual espaço para redução dos juros.
Por enquanto, entretanto, o próprio especialista ressalta que esse cenário ainda é uma expectativa. “Isso, por enquanto, é apenas uma aposta”, afirmou.