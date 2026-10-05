Bolsa dispara após 1º turno das eleições; entenda por quê

O mercado financeiro reagiu com forte alta ao resultado do primeiro turno das eleições presidenciais. O Ibovespa bateu recorde nesta segunda-feira (5), superando os 200 mil pontos e chegando a avançar mais de 8% durante o pregão. O dólar, por outro lado, caiu mais de 4% e chegou a ficar abaixo de R$ 5.





O movimento ocorreu após o senador Flávio Bolsonaro (PL) vencer o primeiro turno, com 47,03% dos votos válidos, resultado que o colocou à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 45,16%. Os dois disputarão o segundo turno, marcado para 25 de outubro.





Para o especialista no mercado de ações e investimentos Pedro Lang, porém, a reação da Bolsa não deve ser interpretada simplesmente como uma resposta à liderança de Flávio nas urnas. Segundo ele, o mercado está antecipando uma possível mudança na condução da economia.