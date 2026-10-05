AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Reflexo na economia

Bolsa dispara após 1º turno das eleições; entenda por quê

Ibovespa bateu recorde, e dólar caiu abaixo de R$ 5 no primeiro pregão após eleição

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 20:04

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

05 out 2026 às 20:04
O mercado financeiro reagiu com forte alta ao resultado do primeiro turno das eleições presidenciais Divulgação

O mercado financeiro reagiu com forte alta ao resultado do primeiro turno das eleições presidenciais. O Ibovespa bateu recorde nesta segunda-feira (5), superando os 200 mil pontos e chegando a avançar mais de 8% durante o pregão. O dólar, por outro lado, caiu mais de 4% e chegou a ficar abaixo de R$ 5.


O movimento ocorreu após o senador Flávio Bolsonaro (PL) vencer o primeiro turno, com 47,03% dos votos válidos, resultado que o colocou à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 45,16%. Os dois disputarão o segundo turno, marcado para 25 de outubro.


Para o especialista no mercado de ações e investimentos Pedro Lang, porém, a reação da Bolsa não deve ser interpretada simplesmente como uma resposta à liderança de Flávio nas urnas. Segundo ele, o mercado está antecipando uma possível mudança na condução da economia.

A Bolsa não sobe porque o Flávio foi eleito, a bolsa sobe porque há expectativa de que a equipe econômica do Flávio tome decisões que vão fazer com que o ajuste fiscal que precisa ser feito seja encaminhado

Pedro Lang, especialista em investimentos

Na avaliação de Lang, entre os fatores considerados pelos investidores, estão a possibilidade de maior controle das contas públicas, redução do endividamento e medidas para aproximar a inflação da meta. A expectativa é que um ambiente econômico considerado mais favorável possa melhorar o desempenho das empresas e, consequentemente, das ações.

O mercado enxerga uma plataforma de governo que tende a construir um ambiente macroeconômico mais saudável. E, por conta disso, as ações e as empresas vão performar melhor

Pedro Lang, especialista em investimentos

Veja também 

Imagem BBC Brasil

O que está por trás da euforia do mercado com vantagem de Flávio Bolsonaro no 1º turno

Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro é o mais votado no ES

Lula e Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro e Lula vão disputar o segundo turno da eleição para Presidência

Mercado antecipa segundo turno

A reação dos investidores também está relacionada à expectativa em torno do segundo turno. O resultado do primeiro turno foi incorporado aos preços dos ativos antes mesmo de haver uma definição sobre quem comandará o país a partir de 2027.


Lang avalia que o mercado passou a trabalhar com uma expectativa elevada de repetição do resultado do primeiro turno na segunda votação. “Parte do aumento do preço já é antecipar o resultado da eleição”, disse.


A mudança de percepção também aparece entre grandes instituições financeiras. Nesta segunda, o JPMorgan elevou sua recomendação para ações brasileiras de neutra para “overweight”, equivalente a uma indicação de compra, citando uma relação de risco e retorno mais favorável após o resultado eleitoral.


Entre as empresas citadas por analistas como beneficiadas por um cenário de juros menores, estão XP, B3, BTG Pactual, Banco do Brasil, Petrobras, Itaú, Cyrela e Ecorodovias. A avaliação é que setores mais sensíveis aos juros podem ganhar com uma eventual redução do custo do dinheiro e uma retomada da atividade econômica.

Alta pode ser revertida

Apesar da reação positiva, o movimento não significa que o cenário econômico esteja definido. A eleição ainda terá segundo turno e, para Lang, uma mudança nas expectativas eleitorais também pode provocar uma nova correção nos preços dos ativos.

Se o Lula ganhar, ou se o mercado começar a achar que o Lula vai ter mais chance de ganhar, ele começa a ajustar o preço

Pedro Lang, especialista em investimentos

Segundo o especialista, uma parcela relevante da alta registrada nesta segunda-feira está relacionada à expectativa de uma eventual mudança de governo e de sua política econômica. Por isso, caso essa expectativa não se confirme, parte da valorização pode ser devolvida.


A disparada da Bolsa também levantou a dúvida sobre se o momento seria uma oportunidade para o investidor comprar ações. Lang, no entanto, recomenda cautela e afirma que decisões de investimento não devem ser tomadas apenas pela reação do mercado às eleições.


“O investidor tem que tomar cuidado para não confundir, não tomar decisões na hora da euforia”, afirmou.


Para ele, a exposição à renda variável deve considerar o perfil de cada investidor e não apenas as expectativas de curto prazo. Uma eventual mudança estrutural na economia poderia justificar uma maior participação em ações, mas isso dependeria das medidas efetivamente adotadas pelo próximo governo.

Se de fato a gente tiver uma mudança de plataforma de governo, se isso se materializar, a gente pode estar diante sim de uma mudança estrutural

Pedro Lang, especialista em investimentos

Lang cita como elementos importantes para essa avaliação a adoção de medidas de ajuste fiscal, maior controle das contas públicas, convergência da inflação para a meta e eventual espaço para redução dos juros.


Por enquanto, entretanto, o próprio especialista ressalta que esse cenário ainda é uma expectativa. “Isso, por enquanto, é apenas uma aposta”, afirmou.

Leia mais sobre Eleições 2026

'Essa vitória é uma responsabilidade coletiva', diz Jack Rocha após votação histórica

Ricardo precisa mais que nunca dos votos da esquerda. Mas será necessária uma DR

Mapa: veja o deputado estadual mais votado por cidade do ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia ES Economia Eleicões 2026 Bolsa de Valores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Constituição Federal em vigor foi promulgada em 1988 (Imagem: Appreciate | Shutterstock)
A Constituição e a promessa de igualdade que o Brasil ainda precisa cumprir
Carro pegando fogo na Avenida Beira-Mar, em Bento Ferreira, em Vitória
Carro pega fogo na Avenida Beira-Mar, em Vitória
Acidente na Rodovia do Contorno nesta segunda-feira (5)
Acidente com duas carretas, picape e moto deixa três feridos na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados