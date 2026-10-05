O que está por trás da euforia do mercado com vantagem de Flávio Bolsonaro no 1º turno

"Temos três fatores na nossa avaliação [para o rali dos mercados nesta segunda-feira]: a agenda fiscalista de Flávio; a composição mais ortodoxa do Congresso, que dentre diversas coisas viabiliza um ajuste fiscal e reformas estruturantes necessárias; e a potencial ultima eleição em que Lula participará, deixando a esquerda sem sucessor e mitigando a possibilidade de alternância tão em breve para um novo desarranjo expansionista", diz Sanchez.