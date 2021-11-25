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Black November de A Gazeta tem plano de assinatura do site e clube por R$ 0,99

Plano dá acesso ilimitado ao conteúdo de A Gazeta, como reportagens exclusivas e análise de colunistas, além do Clube A Gazeta, que oferece benefícios em mais de 200 estabelecimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2021 às 20:01

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 20:01

Na onda da Black Friday, A Gazeta está com uma promoção imperdível. Até o dia 30 de novembro será possível fazer a assinatura do plano A Gazeta + Clube A Gazeta por apenas R$ 0,99 nos primeiros três meses. 
O assinante terá acesso ilimitado a todo o conteúdo de A Gazeta, com reportagens exclusivas e especiais, artigos de opinião e análise de colunistas; e ao Clube A Gazeta, que oferece benefícios em mais de 200 estabelecimentos como restaurantes, supermercados, farmácias e padarias.

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Com o plano, o assinante consegue acessar A Gazeta em qualquer hora e lugar nos mais diferentes tipos de dispositivos. Outro benefício é o acesso à plataforma Skeelo, que disponibiliza mensalmente um livro best-seller em formato digital.
Quem fizer a assinatura durante o Black November de A Gazeta pagará o valor promocional nos três primeiros e, após esse período, a assinatura ficará em R$ 15,90.
Black November do Clube A Gazeta
Black Novembre do Clube A Gazeta Crédito: Clube A Gazeta
A assinatura pode ser feita no site da loja de A Gazeta.

CONHEÇA O PLANO A GAZETA + CLUBE

  • Benefícios e descontos em mais de 200 estabelecimentos;
  • Promoções e sorteios de ingressos;
  • Acesso ilimitado ao site de A Gazeta;
  • Acesso à edição diária de "Hoje em A Gazeta";
  • Eventos exclusivos do Clube A Gazeta;
  • Opinião e análises de especialistas;
  • Acesso a conteúdos exclusivos e reportagens especiais;
  • Acesso à plataforma Skeelo, que disponibiliza mensalmente um livro best-seller em formato digital.

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