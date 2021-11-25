Black November de A Gazeta tem plano de assinatura do site e clube por R$ 0,99

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Quem fizer a assinatura durante o Black November de A Gazeta pagará o valor promocional nos três primeiros e, após esse período, a assinatura ficará em R$ 15,90.
A assinatura pode ser feita no site da loja de A Gazeta.
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