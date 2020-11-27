Black Friday: mais de 20 mil lojas no ES oferecem descontos de até 70%

Lojas de diversos segmentos vão oferecer descontos de até 70% na Black Friday Crédito: Fernando Madeira

até 70% durante o período de liquidação. A sexta-feira mais aguardada do ano chegou. A Black Friday acontece neste dia 27 e muitas lojas físicas do Espírito Santo vão participar da megapromoção. Mais de 20 mil delas vão oferecer descontos que vãodurante o período de liquidação.

Os clientes poderão contar com condições especiais e descontos em lojas dos mais variados segmentos, como vestuário (masculino, feminino e infantil), calçados, perfumarias, brinquedos, móveis e eletrodomésticos, serviços de beleza e até comida.

De acordo com o diretor da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado (Fecomercio-ES), José Carlos Bergamin, a expectativa é que neste ano as lojas registrem de 10% a 20% de aumento no lucro em relação à Black Friday de 2019.

"Nesta época do ano, muitas pessoas já começam a pensar nos presentes do Natal. E elas aproveitam o alongamento de prazos para pagar, além dos descontos especiais, para levar mais peças. Outro motivo que deve aquecer as vendas desta Black Friday é a pandemia. Por terem ficado dentro de casa, os capixabas agora estão ainda mais conectados e habilitados a comprar a distância. Quem ainda não tinha intimidade com a tecnologia, pôde aprender a pesquisar, achar as lojas que mais gosta e comparar preços. E, ao mesmo tempo, as lojas querem voltar a lucrar", explica.

Black Friday na Grande Vitória

PROMOÇÕES NOS SHOPPINGS

Os shoppings centers devem receber a maior parte dos consumidores que querem aproveitar o dia de promoções. No Shopping Vila Velha, diversas lojas estão em liquidação, oferecendo descontos de até 70%.

No Shopping Vitória, pelo menos 62 lojas vão aderir à Black Friday, com descontos que chegam a mais de 50%. São mais de 200 produtos em oferta, nos mais variados segmentos.

Até o Cinemark vai aderir à promoção. Será possível assistir aos filmes do momento pagando apenas R$ 5 por ingresso. Além disso, na compra de um combo mega, o segundo sairá de graça.

Sessões de cinema com preço promocional Crédito: Cinemark/Divulgação

No Boulevard Shopping Vila Velha, os consumidores encontrarão descontos que podem chegar a 70% em segmentos como vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos, entre os dias 23 e 29 de novembro.

CONFIRA OS HORÁRIOS DOS PRINCIPAIS SHOPPINGS DA GRANDE VITÓRIA:

Shopping Vitória:

Lojas: Abertas das 9h às 22h, até o sábado (28). O horário das 9h às 10h é facultativo. Lojas e stands ficarão fechados durante o domingo (29).

Praça de alimentação: Das 10h às 22h, com a abertura facultativa das 9h às 10h. No domingo, funcionam das 11h às 16h.

Boulevard Vila Velha

Lojas: Abertas das 8h às 00h, nesta sexta-feira (27). Os horários das 8h às 10h e de 22h às 00h são facultativos. No sábado (28), ficará aberto das 8h às 23h. Já no domingo (29), facultativo das 13h às 21h.

Praça de alimentação: Das 8h às 23h na sexta-feira e no sábado, com abertura facultativa das 8h às 10h e 22h às 23h; no domingo, funciona das 11h às 22h.

Shopping Vila Velha

Lojas: Abertas das 9h às 22h, até o sábado (28). O horário das 9h às 10h é facultativo. Não haverá expediente no domingo.

Praça de alimentação: 11h às 23h. No domingo, a praça fica aberta das 11h às 22h.

Shopping Moxuara

Lojas: Abertas de 10h às 23h59 nesta sexta-feira (27). No sábado, 10h às 22h .Não haverá expediente no domingo.

Praça de alimentação: Funcionamento de 10h às 22h na sexta-feira e sábado. No domingo, de 11 as 18h.

Shopping Montserrat

Lojas: Abertas das 9h às 23h, até o sábado (28). Os horários das 9h às 10h e das 22h às 23h são facultativos. Não funcionarão durante o domingo (29).

Praça de alimentação: Abertas das 9h às 23h, até o sábado. Os horários das 9h às 10h e de 22h às 23h são facultativos. No domingo, das 12h às 21h.

Shopping Praia da Costa:

Lojas: Abertas de 9h as 23h, até o sábado (28). Os horários de 9h as 10h e de 22h as 23h são facultativos. Não funcionarão durante o domingo (29).

Praça de alimentação:

Shopping Mestre Álvaro

Lojas: Abertura será de 9h as 23h até o sábado (28). Das 9h às 10h e 22h às 23h é facultativo. Não funcionarão durante o domingo (29).



Praça de alimentação: Das 10 às 23h na sexta-feira e no sábado. No domingo, abertas das 11 às 22h.